مدیران خودرو
مدیرعامل توزیع برق شیراز خبرداد؛

برگزاری دومین رویداد ملی سبا با محوریت آموزش و توانمندسازی بانوان

برگزاری دومین رویداد ملی سبا با محوریت آموزش و توانمندسازی بانوان
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز از برگزاری دومین رویداد ملی سبا ( سفیران بهینه سازی انرژی )به میزبانی صنعت برق استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا سلاحی با اعلام این خبر گفت: این رویداد ملی با محوریت توانمندسازی بانوان به عنوان رهبران فکری خانواده در روز سه شنبه ۲۹مهرماه سال جاری در محل مجتمع آموزشی و پژوهشی استان فارس به میزبانی شرکت های توزیع نیروی برق فارس و شیراز برگزار خواهد شد.

وی نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی خانه و خانواده را مهم و اثرگذار توصیف کرد و بیان داشت: صنعت برق فارس همواره نگاه ویژه ای به پیاده سازی مبانی مدیریت مصرف با بهره گیری از روش های آموزشی و فرهنگسازی داشته است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز یکی از اهداف برگزاری این رویداد ملی را صیانت از محیط زیست با محوریت انرژی اعلام کرد و نقش بانوان در توسعه پایدار ایران اسلامی را پراهمیت برشمرد.

به گفته این مقام مسئول، آیین افتتاح دومین رویداد ملی سبا با حضور اعضای کارگروه های تخصصی، ارتباط ویدئو کنفرانسی با مدیرعامل محترم شرکت توانیر و جمعی از مسئولین استانی برگزار می شود.

سلاحی از حضور جمعی از مسئولان استانی ، مدیران حوزه برق استان، مدیریت شهری، آموزش و پرورش و سایر دستگاه های اجرایی فارس در دومین رویداد ملی سبا خبر داد و افزود: با هم افزایی می توانیم به اهداف جامه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به اهمیت شبکه سازی در حوزه فرهنگسازی و آموزش بیان کرد: در این رویداد از مسئولین محترم امور بانوان استانداری فارس و دستگاه های اجرایی به همراه رابطین فرهنگی فرهنگسراهای شهرداری شیراز دعوت شده تا نظرات و تجریبات ارزشمند خود را با موضوع مدیریت مصرف انرژی به اشتراک گذارند.

سلاحی از بانوان به عنوان مدیران انرژی در منازل ومهمترین رکن افزایش بهره وری و تغییر فرهنگ مدیریت مصرف انرژی در کانون خانواده یاد کرد و نقش آنها را در انتقال مفاهیم به فرزندان ارزشمند برشمرد.

انتهای پیام/
