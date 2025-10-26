​به گزارش ایلنا، زهرا جمشیدی از جذب نیروهای جدید پرستاری در آزمون استخدامی اخیر وزارت بهداشت خبر داد و گفت: در آزمون امسال، دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیشترین سهمیه را نسبت به دوره‌های قبل به خود اختصاص داده است؛ حدود هزار نفر از نیروهای پذیرفته‌شده به گروه‌های پرستاری اختصاص یافته‌ که این امر گامی مؤثر برای جبران کمبود نیرو در مراکز درمانی استان محسوب می‌شود.

مدیر پرستاری دانشگاه درباره وضعیت کمک‌پرستاران نیز اظهار کرد: در گروه کمک پرستاری نیز مانند سایر دانشگاه ها با کمبود نیرو روبه‌رو هستیم، با این حال، پیگیری‌های متعددی برای دریافت مجوز استخدامی و همچنین تدوین برنامه‌هایی برای نگهداشت، افزایش رضایتمندی و ارتقای تعرفه این گروه در دست انجام است.

جمشیدی تصریح کرد: در مراسم گرامیداشت روز پرستار که بیست و نهم مهرماه برگزار شد، از ۲۴ پرستار نمونه کشوری، ۲۵۰ پرستار نمونه استانی در بخش دولتی، ۳۵ نفر از بخش خصوصی و ۱۵ نفر از گروه‌های شرکتی تقدیر شد.

مدیر پرستاری دانشگاه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از جامعه پرستاری طی ماه‌های اخیر تصریح کرد: با حمایت هیات رئیسه دانشگاه، پرداخت معوقات گروه پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رده نخست کشور قرار دارد؛ همچنین در زمینه پرداخت اضافه‌کاری، علاوه بر افزایش مبلغ مصوب کشوری، پرداخت‌ها به‌موقع و منظم انجام شده است.

وی افزود: در حوزه رفاهی نیز اقداماتی مانند پرداخت ‌های مناسبتی، توسعه فضاهای گردشگری، برگزاری جشن‌ها و برنامه‌های فرهنگی متنوع برای پرستاران در نظر گرفته شده است.

جمشیدی با اشاره به برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاری گفت: تاکنون ۱۰ دوره آزمون صلاحیت حرفه‌ای پرستاری در کشور برگزار شده و بیش از ۴۱ هزار پروانه از طریق سامانه الکترونیکی صادر شده است و از سال گذشته تاکنون نیز، یک هزارو ۱۰۳ نفر از پرستاران شاغل در مراکز درمانی شیراز موفق به دریافت این مدرک شده‌اند.

