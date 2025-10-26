به گزارش ایلنا، علی شبانی گفت: به دلیل تداوم خشکسالی‌ها و تنش آبی در بیشتر شهر‌ها و روستا‌های استان، ماه‌های پرکاری را سپری کردیم که با برنامه‌ریزی مدون قبلی و تلاش مضاعف، طی تابستان گذشته بروز تنش آبی شهر‌ها و روستا‌های استان مدیریت شد.

مدیر‌عامل شرکت آبفا استان فارس با اشاره به اینکه فعلا وضعیت مطلوبی را در غالب مناطق استان شاهد هستیم، گفت: علاوه بر ذخائر سد‌ها، چشمه‌ها، قنات‌ها و... تامین بخش غالب آب شرب مردم استان فارس از طریق چاه‌ها تامین می شود که کاهش بارندگی مناسب در برخی نقاط استان موجب خروج تعدادی از منابع آب و تعدادی از چاه‌ها از مدار بهره‌برداری شد.

وی افزود: همچنین تحت پوشش قرار گرفتن مشترکین جدید ایجاب می‌کند تا طرح‌های توسعه‌ای جدیدی در حوزه‌ی آبرسانی طراحی و اجرا شود که این شرکت در همین راستا طی ٧ ماه گذشته، علاوه بر اقدامات فنی و مهندسی گسترده با هدف نگهداشت و ارتقاء کمی و کیفی آب منابع موجود، به‌منظور تامین آب شرب مشترکین جدید و قدیم آب شرب، اقدام به حفر و کف شکنی٦٣حلقه و تجهیز و برق رسانی٣١ حلقه چاه، اصلاح و توسعه‌ی افزون بر ٤٤٦ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، مشتمل بر اصلاح و توسعه‌ی بیش از ٢٠٣کیلوم‌تر خط انتقال آب، اصلاح و توسعه‌ی بالغ‌بر ٢٤٣ کیلومتر شبکه توزیع آب در شهر‌ها و روستا‌های استان کرده است.

مدیر‌عامل آبفا فارس افزود: احداث ٧١٤٠ متر‌مکعب مخزن ذخیره‌ی آب شهری و ٢٦٧٠ مترمکعب مخزن روستایی از دیگر فعالیت‌های شرکت آبفا فارس در این بازه‌ی زمانی بوده است.

شبانی با اشاره به این موضوع که همزمان با اجرای طرح‌های فنی و مهندسی، تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگی مناسب در زمینه‌ی مدیریت مصرف آب نیز الزامی و مکمل فعالیت هاست، گفت: وضعیت منابع آب به گونه ایست که باید به‌جای تلاش جهت ایجاد منابع جدید آب شرب، مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف در دستور کار و توجه جدی‌تر قرار گیرد.

