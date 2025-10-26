به گزارش ایلنا، در این نشست موضوع گسترش تعاملات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین فارس در حمایت از مراکز درمانی مناطق کم‌برخوردار مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، در این نشست با اشاره به نقش مهم این تعاملات گفت: سامانه نیازسنجی مجمع، بستر ارتباطی میان نیازهای حوزه سلامت و خیرین است و با هدف شفافیت و اطمینان برای هدایت مؤثر کمک‌های نیکوکاران طراحی شده است. این سامانه کمک می‌کند خیرین با اطمینان خاطر، کمک‌های ارزشمند خود را در مسیر رفع نیازهای اساسی و اولویت‌های حیاتی سلامت برنامه‌ریزی کنند.

علی اکبر رامجردی، افزود: سامانه نیازسنجی پس از انجام استعلام‌های لازم، به‌صورت مستمر به‌روزرسانی می‌شود و در حال حاضر نیازهای ۷۰ مرکز بهداشتی‌درمانی استان فارس در آن ثبت شده است. در مرحله بعد، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به این سامانه افزوده خواهد شد.

به گفته مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس، تاکنون بیش از ۸۰۰ نیاز اولویت‌دار عرصه سلامت در این سامانه ثبت و منتشر شده و این فرآیند به‌صورت مداوم ادامه دارد تا فهرستی دقیق از نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار خیرین قرار گیرد.

در ادامه این نشست قائم‌مقام مجمع خیرین سلامت کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به وجود برخی خلأها در حوزه سلامت این استان گفت:در بخش‌هایی از استان کمبودهایی وجود دارد که خیرین استان فارس می‌توانند در رفع آن نقش مؤثری ایفا کنند. این همکاری می‌تواند سطح دسترسی مردم این مناطق به امکانات و خدمات سلامت را افزایش دهد.

سالار جوکار با تقدیر از ظرفیت و توانمندی خیرین استان فارس افزود:در آینده‌ای نزدیک، فرصتی فراهم خواهد شد تا خیرین سلامت فارس از مراکز درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کنند و از نزدیک با نیازها و چالش‌های موجود آشنا شوند.

این بازدیدها زمینه تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و هدفمندتر برای مشارکت در پروژه‌های درمانی را فراهم خواهد کرد.

در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌استانی خیرین سلامت، هم‌افزایی منابع، و تمرکز بر توسعه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی تأکید شد.

انتهای پیام/