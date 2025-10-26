مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس مطرح کرد؛
تعامل خیرین فارس و کهگیلویه برای ارتقای سطح سلامت در مناطق کمبرخوردار
نشست مشترک رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی شیراز و یاسوج با حضور نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد و مجامع خیرین سلامت دو استان، زمینه همکاری و مشارکت خیرین فارس در رفع نیازهای حوزه سلامت استان همجوار را فراهم کرد.
مدیرعامل مجمع خیرین تأمین سلامت فارس، در این نشست با اشاره به نقش مهم این تعاملات گفت: سامانه نیازسنجی مجمع، بستر ارتباطی میان نیازهای حوزه سلامت و خیرین است و با هدف شفافیت و اطمینان برای هدایت مؤثر کمکهای نیکوکاران طراحی شده است. این سامانه کمک میکند خیرین با اطمینان خاطر، کمکهای ارزشمند خود را در مسیر رفع نیازهای اساسی و اولویتهای حیاتی سلامت برنامهریزی کنند.
علی اکبر رامجردی، افزود: سامانه نیازسنجی پس از انجام استعلامهای لازم، بهصورت مستمر بهروزرسانی میشود و در حال حاضر نیازهای ۷۰ مرکز بهداشتیدرمانی استان فارس در آن ثبت شده است. در مرحله بعد، استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به این سامانه افزوده خواهد شد.
به گفته مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس، تاکنون بیش از ۸۰۰ نیاز اولویتدار عرصه سلامت در این سامانه ثبت و منتشر شده و این فرآیند بهصورت مداوم ادامه دارد تا فهرستی دقیق از نیازهای مراکز بهداشتی و درمانی در اختیار خیرین قرار گیرد.
در ادامه این نشست قائممقام مجمع خیرین سلامت کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به وجود برخی خلأها در حوزه سلامت این استان گفت:در بخشهایی از استان کمبودهایی وجود دارد که خیرین استان فارس میتوانند در رفع آن نقش مؤثری ایفا کنند. این همکاری میتواند سطح دسترسی مردم این مناطق به امکانات و خدمات سلامت را افزایش دهد.
سالار جوکار با تقدیر از ظرفیت و توانمندی خیرین استان فارس افزود:در آیندهای نزدیک، فرصتی فراهم خواهد شد تا خیرین سلامت فارس از مراکز درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد بازدید کنند و از نزدیک با نیازها و چالشهای موجود آشنا شوند.
این بازدیدها زمینه تصمیمگیری آگاهانهتر و هدفمندتر برای مشارکت در پروژههای درمانی را فراهم خواهد کرد.
در پایان این نشست، بر ضرورت تقویت همکاریهای بیناستانی خیرین سلامت، همافزایی منابع، و تمرکز بر توسعه عدالت در دسترسی به خدمات درمانی تأکید شد.