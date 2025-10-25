به گزارش ایلنا، در راستای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی بین‌المللی، دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی مهندسی آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند (TIIAME) تفاهم‌نامه‌ای جامع برای همکاری در حوزه‌های مشترک امضا کردند.

این تفاهم‌نامه که در پی برگزاری جلسه‌‌های مشترک و گفت‌وگوهای تخصصی میان نمایندگان دو دانشگاه تهیه و تدوین شده است؛ به امضای علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز و باخودیر میرزایف، رئیس دانشگاه ملی تحقیقاتی TIIAMEرسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو دانشگاه متعهد شدند همکاری‌های خود را از طریق مبادله اطلاعات و منابع آموزشی، انجام پژوهش‌های مشترک، برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی، تبادل اعضای هیئت علمی و دانشجویان، توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک و بررسی امکان ارائه مدارک تحصیلی مشترک (Joint/Dual Degree) گسترش دهند.اشتراک‌گذاری منابع کتابخانه‌ای، ازجمله کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی، از دیگر محورهای همکاری این دو نهاد خواهد بود.

در نشست مشترکی که پیش از امضای تفاهم‌نامه ترتیب یافت؛ زمینه‌های همکاری در حوزه‌هایی چون زراعت و مهندسی، آبیاری و هیدرولوژی و کاربرد فناوری‌های نوین در کشاورزی بحث و بررسی شد. براساس توافق صورت‌گرفته، جزئیات اجرایی هریک از زمینه‌های همکاری از طریق مشورت‌های متقابل میان واحدهای آکادمیک دو دانشگاه مشخص خواهد شد و در صورت نیاز، توافق‌نامه‌های جداگانه‌ای نیز تنظیم می‌شود.

گفتنی است، دانشگاه ملی تحقیقاتی آبیاری و مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند (TIIAME) یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مراکز آموزش عالی در جمهوری ازبکستان است که بیش از ۹۰ سال سابقه فعالیت در زمینه‌های مهندسی آب، کشاورزی، مکانیزاسیون و فناوری‌های مرتبط دارد. این مؤسسه در سال ۲۰۲۰ عنوان «دانشگاه ملی تحقیقاتی» را دریافت کرد و امروزه به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی منطقه در حوزه‌های مدیریت پایدار منابع آب و توسعه کشاورزی شناخته می‌شود.

امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی، تقویت ظرفیت‌های پژوهشی و ایجاد شبکه‌های علمی پایدار میان ایران و ازبکستان به‌شمار می‌آید و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه راهکارهای نوآورانه در حوزه‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب باشد.

