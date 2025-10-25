خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی تاشکند

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی تاشکند
کد خبر : 1704691
لینک کوتاه کپی شد.

تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی تاشکند منعقد شد.

به گزارش ایلنا، در راستای گسترش همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی بین‌المللی، دانشگاه شیراز و دانشگاه ملی تحقیقاتی مهندسی آبیاری و مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند (TIIAME) تفاهم‌نامه‌ای جامع برای همکاری در حوزه‌های مشترک امضا کردند.

این تفاهم‌نامه که در پی برگزاری جلسه‌‌های مشترک و گفت‌وگوهای تخصصی میان نمایندگان دو دانشگاه تهیه و تدوین شده است؛ به امضای علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز و  باخودیر میرزایف، رئیس دانشگاه ملی تحقیقاتی TIIAMEرسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، دو دانشگاه متعهد شدند همکاری‌های خود را از طریق مبادله اطلاعات و منابع آموزشی، انجام پژوهش‌های مشترک، برگزاری سمینارها و نشست‌های تخصصی، تبادل اعضای هیئت علمی و دانشجویان، توسعه برنامه‌های آموزشی مشترک و بررسی امکان ارائه مدارک تحصیلی مشترک (Joint/Dual Degree) گسترش دهند.اشتراک‌گذاری منابع کتابخانه‌ای، ازجمله کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها و مقالات علمی، از دیگر محورهای همکاری این دو نهاد خواهد بود.

در نشست مشترکی که پیش از امضای تفاهم‌نامه ترتیب یافت؛ زمینه‌های همکاری در حوزه‌هایی چون زراعت و مهندسی، آبیاری و هیدرولوژی و کاربرد فناوری‌های نوین در کشاورزی بحث و بررسی شد. براساس توافق صورت‌گرفته، جزئیات اجرایی هریک از زمینه‌های همکاری از طریق مشورت‌های متقابل میان واحدهای آکادمیک دو دانشگاه مشخص خواهد شد و در صورت نیاز، توافق‌نامه‌های جداگانه‌ای نیز تنظیم می‌شود.

گفتنی است، دانشگاه ملی تحقیقاتی آبیاری و مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی تاشکند (TIIAME) یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین مراکز آموزش عالی در جمهوری ازبکستان است که بیش از ۹۰ سال سابقه فعالیت در زمینه‌های مهندسی آب، کشاورزی، مکانیزاسیون و فناوری‌های مرتبط دارد. این مؤسسه در سال ۲۰۲۰ عنوان «دانشگاه ملی تحقیقاتی» را دریافت کرد و امروزه به‌عنوان یکی از قطب‌های علمی منطقه در حوزه‌های مدیریت پایدار منابع آب و توسعه کشاورزی شناخته می‌شود.

امضای این تفاهم‌نامه گامی مهم در مسیر بین‌المللی‌سازی آموزش عالی، تقویت ظرفیت‌های پژوهشی و ایجاد شبکه‌های علمی پایدار میان ایران و ازبکستان به‌شمار می‌آید و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه راهکارهای نوآورانه در حوزه‌های کشاورزی و مدیریت منابع آب باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ