به گزارش ایلنا، عباس برنهاد با بیان اینکه یکی از اولویت‌های ما، به حرکت درآوردن طرح‌های راکد و بازگرداندن آنها به چرخه ساخت‌وساز و بهره‌برداری است گفت:طرح‌های راکد سرمایه‌هایی هستند که به‌دلیل شرایط مختلف بلااستفاده مانده‌اند و هیچ خروجی در اقتصاد و تولید ندارند وبا تکمیل این طرح‌ها و بازگشت آنها به مدار بهره‌برداری، می‌توانیم اقدامات مؤثری در راستای توسعه و جهش صنعتی استان انجام دهیم.

وی با اشاره به تأثیرات مثبت حرکت دادن طرح‌های راکد گفت: بازگشت این طرح‌ها به چرخه اقتصادی نه تنها موجب استفاده بهینه از منابع و سرمایه‌ها می‌شود، بلکه زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و افزایش تولید خواهد بود. این اقدامات، به نوبه خود می‌تواند در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور مؤثر واقع شود.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس همچنین درباره رویکرد کمیته در شرایط اقتصادی کنونی توضیح داد: در این شرایط رویکرد ما حمایت از سرمایه‌گذاران به‌ویژه در حوزه تولید و صنعت است وهدف اصلی ما این است که با تسریع در بهره‌برداری از طرح‌ها، از رکود اقتصادی جلوگیری کرده و به رشد پایدار تولید و اشتغال در کشور کمک کنیم.

برنهاد در پایان افزود: ما به دنبال این هستیم که با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی موجود، مشکلات پیش‌روی طرح‌ها و پروژه‌ها را شناسایی کرده و به‌سرعت به حل آنها بپردازیم تا سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر بنشیند و پروژه‌ها به موقع به بهره‌برداری برسند. این روند به توسعه اقتصادی استان و تحقق اهداف صنعتی و تولیدی کمک شایانی خواهد کرد.

​در این نشست که با هدف بررسی وضعیت قراردادهای سرمایه‌گذاری و رفع موانع پیش‌روی طرح‌های صنعتی برگزار شد، ۱۶ پرونده مرتبط با سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان بررسی و تعیین تکلیف شد.

با احتساب این جلسه، مجموع پرونده‌های رسیدگی‌شده در قالب بیست و یک نشست کمیته پایش از ابتدای سال تاکنون به ۴۲۶ پرونده رسید که برای بخش زیادی از آنها تصمیمات اجرایی و عملیاتی صادر شده است و موانع موجود رفع گردیده است.

