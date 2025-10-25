خبرگزاری کار ایران
۱۵۳ هکتار از حریم رودخانه‌های فارس طی ٦ ماهه امسال آزادسازی شد

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به اقدامات اجرایی شده طی ٦ ماه ابتدایی سال ١٤٠٤، گفت: با‌توجه‌به شرایط آبی حاکم بر کشور و استان فارس، اقدامات حفاظتی از منابع ارزشمند آب، در نیمه‌دوم امسال با جدیت بیشتری تداوم خواهد داشت.

‌به گزارش ایلنا، مهدی حاتمی با یادآوری اینکه به استناد نقشه توپوگرافی کشوری، فارس بالغ‌بر ٦٦٠٠ کیلومتر رودخانه اصلی و ٧٨٠٠ کیلومتر مسیل اصلی دارد، گفت: طبق این نقشه توپوگرافی، این استان حدود ٢٣ هزار و ٤٠٠ کیلومتر مسیل فرعی دارد.

حاتمی وسعت رودخانه‌ها و مسیل‌های اصلی و فرعی فارس را، ٣٧ هزار و ٨٠٠ کیلومتر اعلام و اضافه کرد: براساس نقشه توپوگرافی کشوری، ١٤ دریاچه، تالاب و کفه، با وسعت تقریبی ٢٨٧۵ کیلومترمربع در این استان وجود دارد که بختگان وسیع‌ترین و برم‌فیروز کوچک‌ترین آنها است.

وی با بیان اینکه تا پایان نیمه‌اول امسال، عقد قرارداد ٧٨ کیلومتر مطالعات سراسری و ١٢٠ کیلومتر مطالعات موردی مرحله اول برای تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دستور کار قرار‌گرفته است، گفت: حدود بستر و حریم ٨٧٠٠ کیلومتر از رودخانه‌ها و سواحل فارس در قالب مطالعات سراسری و موردی، در دست اجرا است.

حاتمی با اشاره به حجم مطالعات ساماندهی مرحله دوم، گفت: تاکنون مطالعات ساماندهی مرحله دوم ٨۵.۵ کیلومتر از رودخانه‌های مختلف استان فارس انجام شده است.

او توضیح داد: تاکنون مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌های ارژن، پریشان، هفت‌برم، مهارلو، طشک و بختگان، انجام شده و مطالعات تالاب‌های هیرم، برم‌فیروز و کاف‌تر نیز در دست انجام است.

حاتمی در‌خصوص برخورد با تخلفات حوزه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، گفت: طی ٦ ماه ابتدای امسال ٤۵۵ مورد عملیات رفع تصرف و آزادسازی توسط ٩ گروه گشت و بازرسی و با همکاری دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی، اجرا و منجر به آزادسازی حدود ١۵٣ هکتار از اراضی و توقیف ۵٦ مورد ادوات شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس ضمن یادآوری اینکه طی عملیات‌های اجرایی شده مذکور، ١٤٧ فقره تخریب و تصرف اراضی بستر و حریم متوقف شده است، گفت: برخورد با تخلفات مرتبط با رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طی ماه‌های آتی نیز با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت.

حاتمی با قدردانی از آنچه همکاری اثرگذار دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی عنوان می‌کرد، گفت: بخشی از اقدامات شاخص انجام شده طی نیمه‌اول امسال، آزادسازی بیش از ١٢٢ هکتار از اراضی تصرف شده محدوده رودخانه سیوند در محدوده شهرستان پاسارگاد بوده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات شاخص نیمه‌اول امسال در راستای صیانت از منابع آبی، نشانه‌گذاری در حد بستر تالاب‌ پریشان به طول ٣۵ کیلومتر و طشک و بختگان به طول ٧۵ کیلومتر بوده است.

