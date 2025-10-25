‌به گزارش ایلنا، مهدی حاتمی با یادآوری اینکه به استناد نقشه توپوگرافی کشوری، فارس بالغ‌بر ٦٦٠٠ کیلومتر رودخانه اصلی و ٧٨٠٠ کیلومتر مسیل اصلی دارد، گفت: طبق این نقشه توپوگرافی، این استان حدود ٢٣ هزار و ٤٠٠ کیلومتر مسیل فرعی دارد.

حاتمی وسعت رودخانه‌ها و مسیل‌های اصلی و فرعی فارس را، ٣٧ هزار و ٨٠٠ کیلومتر اعلام و اضافه کرد: براساس نقشه توپوگرافی کشوری، ١٤ دریاچه، تالاب و کفه، با وسعت تقریبی ٢٨٧۵ کیلومترمربع در این استان وجود دارد که بختگان وسیع‌ترین و برم‌فیروز کوچک‌ترین آنها است.

وی با بیان اینکه تا پایان نیمه‌اول امسال، عقد قرارداد ٧٨ کیلومتر مطالعات سراسری و ١٢٠ کیلومتر مطالعات موردی مرحله اول برای تعیین حدود بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در دستور کار قرار‌گرفته است، گفت: حدود بستر و حریم ٨٧٠٠ کیلومتر از رودخانه‌ها و سواحل فارس در قالب مطالعات سراسری و موردی، در دست اجرا است.

حاتمی با اشاره به حجم مطالعات ساماندهی مرحله دوم، گفت: تاکنون مطالعات ساماندهی مرحله دوم ٨۵.۵ کیلومتر از رودخانه‌های مختلف استان فارس انجام شده است.

او توضیح داد: تاکنون مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌های ارژن، پریشان، هفت‌برم، مهارلو، طشک و بختگان، انجام شده و مطالعات تالاب‌های هیرم، برم‌فیروز و کاف‌تر نیز در دست انجام است.

حاتمی در‌خصوص برخورد با تخلفات حوزه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، گفت: طی ٦ ماه ابتدای امسال ٤۵۵ مورد عملیات رفع تصرف و آزادسازی توسط ٩ گروه گشت و بازرسی و با همکاری دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی، اجرا و منجر به آزادسازی حدود ١۵٣ هکتار از اراضی و توقیف ۵٦ مورد ادوات شده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس ضمن یادآوری اینکه طی عملیات‌های اجرایی شده مذکور، ١٤٧ فقره تخریب و تصرف اراضی بستر و حریم متوقف شده است، گفت: برخورد با تخلفات مرتبط با رودخانه‌ها و مسیل‌ها، طی ماه‌های آتی نیز با جدیت بیشتر تداوم خواهد داشت.

حاتمی با قدردانی از آنچه همکاری اثرگذار دستگاه قضایی و فرماندهی انتظامی عنوان می‌کرد، گفت: بخشی از اقدامات شاخص انجام شده طی نیمه‌اول امسال، آزادسازی بیش از ١٢٢ هکتار از اراضی تصرف شده محدوده رودخانه سیوند در محدوده شهرستان پاسارگاد بوده است.

مدیر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای فارس همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر اقدامات شاخص نیمه‌اول امسال در راستای صیانت از منابع آبی، نشانه‌گذاری در حد بستر تالاب‌ پریشان به طول ٣۵ کیلومتر و طشک و بختگان به طول ٧۵ کیلومتر بوده است.