به گزارش ایلنا، حمید اشتری ظهر امروز پنج‌شنبه در همایش روز جهانی استاندارد در شیراز افزود: یکی از ویژگی‌های کلیدی سازمان، نظارت بر کالاهای مبادله‌ای است؛ این نظارت شامل آزمون و تأیید کالاهای مصرفی و بالعکس می‌شود.

وی بر روند تکاملی و اهمیت نقش سازمان استاندارد در سال‌های اخیر تأکید کرد و گفت: نظارت بر کالاها با مشارکت فعال تولیدکنندگان تضمین می‌شود.

اشتری با بیان اینکه فعالیت‌های سازمان در سطح ملی، به‌ویژه پس از شکل‌گیری گروه‌های تخصصی در وزارت بازرگانی و مصاحبه با شورای راهبری به طرز چشمگیری گسترش یافته است، تصریح کرد: این ارتقا جایگاه باعث شده تا سازمان در سطح ملی از جایگاه بالایی برخوردار شده و همزمان در استان‌ها نیز جایگاه ویژه‌ای کسب کند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، بخش قابل توجهی از استانداردهای لازم برای آن‌ها فراهم شده و خوشبختانه درصد بالایی از تولیدات، استاندارد هستند. نظارت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد؛ به طوری که بسیاری از ضوابط یا بازنگری شده یا از چرخه خارج شده‌اند.

معاون توسعه مدیریت سازمان استاندارد ایران تأکید کرد که این فعالیت‌ها بدون مشارکت و همراهی تولیدکنندگان امکان‌پذیر نیست لذا نظارت بر کالاها با مشارکت فعال تولیدکنندگان تضمین می‌شود.

ضرورت تدوین قوانین استاندارد احساس می‌شود

استاندار فارس نیز در این مراسم گفت: با پیچیده‌تر شدن زندگی بشر، ضرورت تدوین قوانین استاندارد، نه تنها برای محصولات، بلکه برای خدمات نیز احساس می‌شود.

حسینعلی امیری با تأکید بر نقش محوری استاندارد در ایجاد فرهنگ، حساس‌سازی جامعه و ارتقای رقابت‌پذیری ملی،خواستار به‌روزرسانی و گسترش استانداردسازی در این استان شد.

وی به سند توسعه گردشگری استان فارس اشاره و گفت: خدمات هتل‌ها و حمل‌ونقل گردشگران باید استانداردسازی شوند تا استان در عرصه ملی و بین‌المللی موفق باشد.

استاندار فارس همچنین مهر استاندارد را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان ملی استاندارد دانست که اعتماد و اطمینان مصرف‌کننده را تأمین می‌کند و خواستار آن شد که سازمان استاندارد از طریق رسانه‌ها، نقش و اهمیت کد ده رقمی درج شده روی کالاها را به مردم بیشتر معرفی کند تا مشخصات تولیدکننده و کیفیت کالا قابل استعلام باشد.

امیری استانداردسازی را یکی از ارکان اصلی ارتقای بهره‌وری در کشور دانست و گفت: زیبنده نیست در کشورهای ما بهره‌وری منفی باشد، لذا اصلاح فرآیندهای غیرضروری و جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی، از نتایج مستقیم استانداردسازی است.

وی به ضرورت قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری در حوزه‌های جدید، به‌ویژه نرم‌افزار و داده‌ها اشاره کرد و گفت: متأسفانه برای ایده‌های جدید قانون‌گذاری نکردیم.

استاندار فارس با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استفاده از فناوری‌های دیجیتال، استانداردسازی داده‌ها و نرم‌افزارها را ضروری خواند تا در صورت صادرات این محصولات، رقابت‌پذیری لازم در بازارهای جهانی و منطقه‌ای کسب شود. این امر به‌ویژه در استان فارس که در حوزه صنعت سبز و الکترونیک فعال است، باید مد نظر قرار گیرد.

طرح دانش آموزان سفیران استاندارد با قوت در فارس ادامه دارد

مدیرکل آموزش و پرورش فارس نسز در این مراسم بااشاره به اهمیت آموزش استاندارد از دوران کودکی گفت:طرح دانش آموزان سفیران استاندارد با قوت در فارس ادامه خواهد یافت.

محسن کلاری گفت:آموزش وپرورش مکانی هست که فرهنگ پذیر و فرهنگ ساز است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس بااشاره به اهمیت آموزش استاندارد از دوران کودکی گفت: طرح دانش آموزسفیر استاندارد با قوت در فارس ادامه خواهد یافت ودانش آموزان سفیران استاندارد در مدارس استان خواهند بود.

کلاری در بخش دیگری ازسخنان خود افزود:به طور کلی وقتی به استاندارد میپردازیم انتظار وجود چهارچوب و قاعده راداریم لذا جامعه توسعه یافته با استاندارد رابطه مستقیمی دارد‌.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: توجه به استاندارد در جامعه زمانی توسعه می یابد که آموزش ان از مدارس اغاز شود لذا ما تلاش داریم خدمات در آموزش وپرورش استاندارد باشد.

کلاری افزود:در خدمات آموزشی و تربیتی مساله استاندارد سازی بسیار مهم است لذا تلاش داریم برای تمامی بخش های دانش اموزان استان، خدمات متناسب با استاندارد تعریف و اجرا کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به اینکه توجه به استاندارد به افزایش بهره وری می انجامد گفت: بایددر دنیای امروز استاندارد از یکسان سازی به بهسازی تغییر کند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس نیز در این مراسم روز جهانی استاندارد را نمادی از نظم و صیانت از منابع دانست و گفت: تمرکز بر استانداردسازی کالاها تنها راه ورود به بازارهای جهانی است و اگر از این مسیر فاصله بگیریم، در رقابت جهانی حاشیه‌نشین خواهیم شد.

سهراب شرفی تأکید کرد: حاکمیت نباید همه مقررات را به تنهایی تدوین کند؛ در دنیا مراکز علمی و تجاری در تدوین استانداردها مشارکت دارند. ما باید مسیر تولید استاندارد را تسهیل کرده و با قوانین ناکارآمد مقابله کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، هم استانداردسازی در حوزه سلامت، دارو و تجهیزات پزشکی را حیاتی خواند و گفت: محصولی که نشان استاندارد داشته باشد، اعتماد عمومی را جلب می‌کند و خدمات سلامت باید با کیفیت و استاندارد کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

سید بصیر هاشمی با اشاره به ضرورت همکاری اداره‌کل استاندارد با بخش‌های سلامت و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، افزود: ارتقای تولیدات داخلی علاوه بر افزایش اعتماد، به تقویت استقلال و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.

