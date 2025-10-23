تفاهم نامه همکاری بین تیپ ۵۵ هوابرد و دانشگاه آزاد اسلامی فارس منعقد شد

به گزارش ایلنا، ‌هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه، ایجاد و توسعه همکاری‌های مشترک در تمام زمینه‌های علمی، پژوهشی، فناوری و نوآوری با درنظر گرفتن تمام امکانات دو طرف اعم از علمی، فناورانه، آزمایشکاهی، نیروی انسانی، تخصص و تجربه می‌باشد.

فرمانده تیپ ۵۵ هوابرد ضمن ابراز خرسندی از حضور مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس در تیپ ۵۵ هوابرد و عقد تفاهم‌نامه همکاری اظهار داشت: امروز شاهد آغاز فصلی نو از تعامل میان دانشگاه و نیرو‌های مسلح هستیم. تیپ ۵۵ هوابرد، همواره خود را پیشرو در استفاده از دانش روز و فناوری‌های نوین در حوزه‌های دفاعی می‌داند.

سرهنگ فرهنگ دهقان افزود: امضای این تفاهم‌نامه با دانشگاه آزاد اسلامی، گامی مهم در جهت پیوند علم و عمل و بهره‌گیری از ظرفیت علمی نخبگان کشور برای ارتقای توان دفاعی و عملیاتی این تیپ است.

وی گفت: در دنیای امروز، قدرت واقعی در میدان نبرد تنها به تجهیزات وابسته نیست، بلکه دانش و پژوهش نقشی تعیین‌کننده دارند. ما بر این باوریم که تعامل با مراکز علمی، می‌تواند مسیر توسعه فناوری‌های بومی، به‌ویژه در حوزه‌های پهپاد، شبیه‌سازهای آموزشی و لجستیک نظامی را هموار سازد. این تفاهم‌نامه در‌واقع پلی است میان تجارب عملی رزمندگان ما و توان علمی اساتید و پژوهشگران دانشگاه.

‌دهقان ابراز امیدواری کرد: با استمرار این همکاری، شاهد شکل‌گیری دستاورد‌هایی باشیم که هم موجب اقتدار ملی و هم مایه افتخار جامعه علمی کشور شود. تیپ ۵۵ هوابرد آماده است تا هرگونه همکاری علمی، آموزشی و فناوری را با دانشگاه آزاد در مسیر تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا به انجام رساند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس هم در این جلسه با اشاره به این که جنگ‌های مدرن با جنگ‌های کلاسیک فاصله گرفته است تاکید کرد: در جنگ ١٢ روزه مشاهد کردیم که تکنولوژی سرنوشت جنگ را مشخص می‌کند و واقعیت این بود که در جنگ تحمیلی اخیر حدود ٣٠ کشور در کنار رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار داشته‌اند و ایران مثل همیشه یک‌تنه در مقابل استکبار جهانی ایستاد و حماسه آفرید.

محمد رضا قائدی افزود: خروجی همکاری نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی و دانشگاه در جنگ اخیر مشخص شد و جوانان ما با اراده و تلاش خود سرنوشت جنگ را مشخص کردند. ما ایرانی‌ها باید با مقاومت و خود کفایی سهم خودمان را از دنیای کنونی بگیریم.

‌رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با اشاره به افتخارات تیپ ۵۵ هوابرد در ٨ سال دفاع مقدس تصریح کرد: هیچ‌گاه ایثار‌گری‌های شما را فراموش نمی‌کنیم و امید واریم که بتوانیم با ظرفیت علمی و پژوهشی دانشکاه آزاد اسلامی و تیپ ۵۵ هوابرد تفاهم‌نامه مذکور را عملی کنیم و قدمی در راه اعتلای میهن عزیزمان برداریم.

سرهنگ جواد شفیعیان معاون هماهنگ کننده تیپ ۵۵ هوابرد نیز بر لزوم همکاری این مجموعه نظامی با جامعه علمی و دانشگاهی تاکید و این همکاری را به‌عنوان یک گام موثر در راستای طرح دانش‌بنیان شدن نزاجا دانست.

همچنین محمد امین شایگان نیز به‌عنوان معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد شیراز در این نشست بیان کرد که نیرو‌های مسلح با پشتوانه علمی و پژوهشی متخصصان دانشگاهی گام موثری در افزایش توان نظامی کشور برداشته‌اند و توسعه این همکاری‌ها باعث تداوم در رشد فناوری‌های نظامی خواهد شد.

در پایان این مراسم از ستوان دوم وظیفه آرش جوابی که دانش‌آموخته دانشگاه آزاد شیراز است به‌عنوان سرباز نخبه و نمونه تیپ ۵۵ هوابرد و مشاور علمی فرمانده تیپ به جهت تلاش‌ها و دستاورد‌های علمی تقدیر شد.

لازم به ذکر است برخی از مفاد تفاهم‌نامه شامل بهره‌گیری از ظرفیت اساتید دانشگاه و شرکت‌های فناور تهت پوشش در راستای حل مشکلات فنی و استراتژیک ارتش در حوضه تجهیزات بر مبنای علمی و تحقیقاتی، اطلاع‌رسانی اولویت‌ها و نیاز‌های فناورانه و پژوهشی اعلام‌شده از سوی تیپ جهت انجام توسط اساتید و متخصصان علمی دانشگاه، همکاری در برگزاری نمایشگاه‌های فناورانه برای ارئه محصولات دانش‌بنیان در حوضه پدافند غیر عامل، همکاری در زمینه تالیف مقالات و کتب علمی و بهرگیری از نتایج حاصل از پژوهش‌ها برابر با ضوابط سازمان‌ها و... است.

انتهای پیام/