مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس خبرداد:

نمایشگاه بین المللی فارس طلایی شد

نمایشگاه بین المللی فارس طلایی شد
مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس گفت : هشتمین نمایشگاه طلا ، نقره ، جواهر و گوهر سنگ ها ، ساعت و ماشین آلات و تجهیزات وابسته از امروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس گشایش یافت .

به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی با بیان اینکه این نمایشگاه در فضای افزون بر ۳هزار متر مربع فضای نمایشگاهی می باشد، گفت: ۷۸ تولید کننده و فعال در حوزه های طلا ، جواهر ، نقره و گوهر سنگ محصولات خود را ارائه کردند‌.

وی افزود : ۳۳ درصد از شرکت کنندگان از استان فارس هستند ، مابقی از استان های تهران ، یزد ، کرمان ، اصفهان ، خراسان جنوبی و رضوی و آذربایجان شرقی انواع طلا ، جواهر و گوهرسنگ های قیمتی و نیمه قیمتی ، گاوصندوق و نرمافزارهای طلا را به نمایش گذاشتند.

مدیر شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس همچنین از آغاز به کار پانزدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و تدارکات ازدواج،تشریفات سفره عقد گل آرایی مزون آتلیه- پنجمین نمایشگاه فرش ماشینی موکت، کفپوش، پرد ه و صنایع وابسته خبر داد .

نهاوندی گفت: در این نمایشگاه انواع مبلمان و سرویس خواب ، آتلیه، فرش ماشینی، لوازم آشپزخانه، کالای خواب، لوازم دکوری به نمایش گذاشته شده  است.

وی با بیان اینکه ۶۷ شرکت کننده از استانهای فارس اصفهان، تهران ،زنجان، آذربایجان غربی،اردبیل،آذربایجان شرقی و یزد حضور دارند گفت این نمایشگاه در ۳ هزار متر مربع فضای نمایشگاهی برگزار می شود. 

مدیر عامل شرکت نمایشگاه های بین الملی فارس افزود علاقه مندان به ویژه زوج های جوانان می توانند از ۲۹ مهرماه تا ۲  آبان با مراجعه به محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس از این نمایشگاه ها بازدید کنند.

