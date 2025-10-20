سایت ۳۰۰ هکتاری مشاغل آلاینده وارد فاز قرارداد شد/ پیشرفت ۴۰ درصدی پروژه سایت ۲۸ هکتاری

به گزار ایلنا، پژمان شفیعی امروز ٢٨ مهر در حاشیه جلسه کمیسیون خدمات شهری شهرداری شیراز با اشاره به اینکه مجموع سرمایه‌گذاری‌های این سازمان تا پایان امسال یا نیمه اول سال آینده به ۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، افزود: پروژه‌های شاخص شامل سایت ۲۸ هکتاری، توسعه میدان میوه و تره‌بار و سایت ۳۰۰ هکتاری مشاغل مزاحم و آلاینده است.

وی افزود: سایت ۲۸ هکتاری که در ایام دهه فجر کلنگ‌زنی شد، با بسته ۲۱۰۰ میلیارد تومانی در حال پیشرفت است و قریب به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تا نیمه اول سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

شفیعی یادآور شد: توسعه میدان میوه و تره‌بار با سرمایه‌گذاری ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی شامل افزودن ۱۰۲ غرفه و خدمات مکمل مانند کلانتری، درمانگاه، مسجد، رستوران و استراحتگاه انجام خواهد شد.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز، عنوان کرد: سایت ۳۰۰ هکتاری مشاغل مزاحم و آلاینده فاز اول خود را با سرمایه‌گذاری ۱۶ هزار میلیارد تومان در حال انعقاد قرارداد دارد.

شفیعی درباره برنامه‌های سازمان توضیح داد: از ابتدای فعالیت سازمان شعار برنامه محوری و تحول‌گرایی در دستور کار قرار گرفت تا از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها بهره‌برداری شود و ساختار و اساسنامه سازمان پس از حدود ۱۰ سال بازنگری شد. هدف ایجاد ساختار نوین با نگاه بازرگانی، سرمایه‌گذاری، هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های روز است تا پاسخگوی مطالبات مردم باشد. بودجه سازمان در سه سال گذشته تقریباً ۵ برابر شده و بالاترین درصد جذب بودجه عمرانی و درآمدی در این مدت محقق شده است.

وی به مطالعات مهم سازمان اشاره کرد: ساماندهی دستفروشان، مشاغل مزاحم و آلاینده و مراکز عرضه خدمات شامل میادین، بازارچه‌ها و کیوسک‌ها از اولویت‌ها بوده است. هدف حرکت از سلیقه‌محوری به برنامه‌محوری و نیازسنجی دقیق برای احداث یا توسعه بازارچه‌ها و میادین است تا برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ۱۰ ساله طراحی شود.

شفیعی درباره بازارچه‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای گفت: بازارچه بزرگ منطقه ۷ با بیش از ۲۷۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به پیمانکار واگذار شده و بازطراحی بازارچه‌های مناطق ۷، ۹ و ۱ در مسیر انتخاب پیمانکار است تا خدمات شهری با طراحی مدرن و در شان شیراز ارائه شود.

وی همچنین در مورد دروازه کازرون توضیح داد: انتقال کسبه به بازار پروتئین با همکاری اتاق اصناف، کسبه و دستگاه‌های مختلف به نتیجه رسیده و بیش از ۹۹ درصد فعالان دروازه یا مستاجر یا مالک هستند. اقدامات لازم برای رفع مشکلات اعتباری و مالی و تهاتر یا فروش ملک در حال انجام است و هیچ درخواست مشروعی نادیده گرفته نمی‌شود.

رئیس سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری شیراز، تأکید کرد: این سازمان با بهره‌گیری از آیین‌نامه انضباطی بهره‌برداران و جداول دقیق برخورد با تخلفات، مدیریت جامع و هدفمندی برای ساماندهی مشاغل مزاحم و خدمات شهری ایجاد کرده است. تمامی برنامه‌ها مطابق مصوبات شورای شهر و سیاست‌گذاری شهرداری در حال اجراست و همکاری با جهاد کشاورزی، امور اراضی، استانداری و فرمانداری برای تسهیل مجوزها ادامه دارد.

مشکلات بازارچه پروتئین باید سریعاً برطرف شود

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز نیز به تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی بازارچه پروتئین و محور دروازه کازرون پرداخت و بر اهمیت رعایت حقوق کسبه، نظم و انضباط مجموعه و شفافیت در اجرای آیین‌نامه‌ها تأکید کرد.

مسعود زارعی با اشاره به ارزشمند بودن انتقال موفق دروازه کازرون به بازارچه پروتئین گفت: این اقدام، حاصل تلاش‌های مجموعه شهرداری، سازمان میادین و سایر نهادهای مرتبط است و شایسته تقدیر است.

وی افزو: در بازارچه پروتئین مشکلاتی همچنان وجود دارد که باید سریعاً برطرف شود و مهم‌ترین معضل، تقویت سیستم تهویه است. معاونت فنی و عمرانی با زمان‌بندی مشخص در حال انجام اقدامات مؤثر برای رفع این نقص است.

وی همچنین بر ضرورت حفظ نظم و انضباط در مجموعه و تعیین بهره‌بردار جدید و استقرار قراردادها تأکید کرد و اظهار داشت: برند دروازه کازرون که پیش‌تر خدمات مناسبی به قشر متوسط و ضعیف جامعه ارائه می‌کرد، باید در بازارچه پروتئین حفظ و تقویت شود. کمیسیون سلامت با حضور مجموعه اصناف، اقدامات لازم برای اقناع کسبه و جلوگیری از مشکلات زیست‌محیطی و ترافیکی را بررسی کرد تا رونق بازارچه ادامه یابد.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز به اختلافات بین مالکین و مستأجرین اشاره کرد و تصریح کرد: رفع این مشکلات و اجرای آرای کمیسیون ماده ۵ محور دروازه کازرون در دستور کار است.

وی یادآور شد: اقدامات شامل حفظ بافت تاریخی، حمایت از امامزاده و ایجاد ایستگاه مترو در منطقه است تا مجموعه اقدامات شهرداری در ساماندهی کازرون کامل شود.

زارعی به مصوبه شورای شهر درباره واگذاری ۱۶ غرفه میوه و تره‌بار اشاره کرد و گفت: این غرفه‌ها از اجاره معاف هستند و قیمت محصولات باید حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از بازار باشد.

وی افزود: سامانه نظارت آنلاین برای دریافت بازخورد مردم و جلوگیری از گران‌فروشی طراحی شده است و مردم می‌توانند عملکرد غرفه‌ها را کنترل کنند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر شیراز در ادامه به دستور کار کمیسیون در ساماندهی مراکز عرضه خدمات، مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی اشاره کرد و توضیح داد: طرح جامع با هدف ارائه خدمات یکسان و متوازن به شهروندان تدوین شده است. این طرح نیازهای مناطق مختلف شهر را متناسب با جمعیت و شرایط اقتصادی ساکنان در نظر می‌گیرد و دسترسی یکسان به خدمات شهری را تضمین می‌کند.

زارعی خاطرنشان کرد: اقدامات انجام‌شده در ساماندهی ضایعاتی‌ها، تخلفات شهری و پسماند در قالب برنامه‌ای جامع پیگیری خواهد شد و امیدوار است که این اقدامات در دوره جدید شورای شهر و شهرداری به نتیجه برسد.

وی تأکید کرد: پیگیری تعیین تکلیف کمیسیون ماده ۵، اجرای آیین‌نامه‌های مرتبط، توجه به محور گردشگری، رعایت ضوابط محیط زیستی و فرهنگی، استمرار همکاری با سازمان میادین و جلب رضایت کسبه و مردم از اولویت‌های کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری است.

زارعی همچنین به تجربه بازدید از بازارچه‌ها و روند ساماندهی اشاره کرد و گفت که تعامل با کسبه، اقناع آن‌ها برای رعایت مقررات، اجرای آیین‌نامه‌ها و تضمین قیمت مناسب، بخش مهمی از فعالیت‌های کمیسیون است.

وی افزود: ایستگاه مترو و سایر پروژه‌های توسعه‌ای باید در راستای حمایت از کسبه و افزایش جذابیت محور گردشگری و خدمات شهری مدیریت شوند.

رئیس کمیسیون در پایان از اقدامات سازمان میادین و معاونت خدمات شهری برای پیگیری امور اجرایی و نظارتی قدردانی کرد و تأکید کرد: اجرای این برنامه‌ها به نفع مردم و ارتقای کیفیت خدمات شهری خواهد بود و کمیسیون در کنار شهرداری، نظارت مستمر و حمایت از کسبه را ادامه خواهد داد.

