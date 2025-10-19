خبرگزاری کار ایران
رئیس بنیاد نخبگان فارس خبرداد؛

حمایت ویژه بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان دکتری در قالب دو طرح جدید

رئیس بنیاد نخبگان استان فارس، از آغاز اجرای دو طرح تازه بنیاد ملی نخبگان با عنوان «آموزش‌یار» و «پژوهش‌یار» خبر داد و این طرح‌ها را فرصتی ارزشمند برای تمرکز و رشد دانشجویان دکتری مستعد کشور دانست.

به گزارش ایلنا، حبیب شریف با اشاره به رویکرد جدید بنیاد در حمایت هدفمند از دانشجویان دکتری گفت: هدف از این دو طرح، ایجاد زمینه‌ای است تا دانشجویان برتر بتوانند با تمرکز کامل بر مسیر علمی خود، در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها مشارکت کنند و در کنار آن، از حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان بهره‌مند شوند.

وی ادانه داد: بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغ‌شده در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴، دانشجویان دکتری واجد شرایط می‌توانند در قالب طرح‌های آموزش‌یار و پژوهش‌یار همکاری خود را آغاز کرده و ماهانه ۲۰ میلیون تومان به عنوان حمایت مالی از بنیاد ملی نخبگان دریافت کنند.

رئیس بنیاد نخبگان فارس با تأکید بر نقش این طرح‌ها در توانمندسازی علمی و حرفه‌ای نخبگان جوان افزود: این برنامه‌ها فرصتی هستند تا دانشجویان دکتری برگزیده، همزمان با تحصیل، در مسیر آموزش و پژوهش کشور اثرگذار باشند. ثبت‌نام در این طرح‌ها از اول آبان‌ماه ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و جزئیات کامل شرایط و مراحل نام‌نویسی از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان در دسترس قرار دارد.

 شریف خاطرنشان کرد: امید است اجرای این طرح‌ها گامی مؤثر در جهت پرورش نخبگان علمی، تقویت زیست‌بوم پژوهش و ارتقای جایگاه علمی کشور باشد.

