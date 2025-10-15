خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا خبرداد؛

فارس بزودی از واردات بنزین بی‌نیاز می شود/نبود گمرک در شهرستان مهر، مانع صادرات مستقیم محصولات است
صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری از فارس به سه قاره

مدیرعامل پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا از صادرات ۲۵۰ میلیون دلاری محصولات این پالایشگاه در سال گذشته خبر داد و گفت: با افزایش خوراک اولیه، ظرفیت تولید و صادرات این مجموعه دو برابر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد شمسی‌پور در حاشیه هجدهمین نمایشگاه نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شیراز اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۳۷۰ هزار تن محصول پالایشگاه پتروپیمان دانا به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار به کشورهای امارات متحده عربی، سنگاپور و عمان صادر شد.

وی با اشاره به تولید نفتا به‌عنوان محصول اصلی این پالایشگاه افزود: خوراک اولیه پالایشگاه که از پالایشگاه گازی پارسیان تأمین می‌شود، به دلیل نداشتن گوگرد از مرغوب‌ترین مواد اولیه است و نفتای تولیدی این مجموعه، باکیفیت‌ترین نفتای خاورمیانه به شمار می‌رود.

شمسی‌پور ادامه داد: در صورت حمایت دولت، پالایشگاه آمادگی دارد تا پیش از پایان سال، نفتای تولیدی را به بنزین با استانداردهای روز دنیا تبدیل کرده و استان فارس را از واردات بنزین بی‌نیاز کند.

به گفته وی، در حال حاضر بیش از ۳۵۰ نفر به‌صورت مستقیم و حدود یک‌هزار نفر به‌صورت غیرمستقیم از نیروهای بومی استان فارس در پالایشگاه مشغول به کار هستند.

مدیرعامل پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا با بیان اینکه این مجموعه به دلیل کمبود خوراک با ۵۰ درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کند، خواستار افزایش تخصیص میعانات گازی شد تا زمینه رشد تولید، صادرات و اشتغال بیشتر فراهم شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات گمرکی گفت: به‌دلیل نبود گمرک در شهرستان مهر، صادرات از طریق گمرکات استان‌های بوشهر و هرمزگان انجام می‌شود. از این‌رو از استاندار فارس و مدیران ذی‌ربط می‌خواهیم برای راه‌اندازی هرچه سریع‌تر گمرک در مهر اقدام کنند تا جایگاه صادرات استان ارتقا یابد.

شمسی‌پور همچنین به مشکلات تأمین برق در تابستان گذشته اشاره کرد و از اخذ مجوز ساخت دو نیروگاه خورشیدی و سیکل ترکیبی توسط شرکت پتروپیمان دانا خبر داد که از سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای شهرستان مهر در حوزه نفت و گاز، از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت کرد تا در این منطقه سرمایه‌گذاری کنند.

وی گفت: پالایشگاه بنزین پتروپیمان دانا با ظرفیت پالایش روزانه ۲۰ هزار بشکه میعانات گازی، بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی کشور به شمار می‌رود و در شهرستان مهر استان فارس واقع است.

هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی شیراز روز یکشنبه با حضور معاون وزیر نفت، استاندار فارس و جمعی از مدیران استانی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شیراز آغاز به کار کرد و تا امروز ۲۳ مهرماه ادامه دارد.

