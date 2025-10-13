شغل معلم، استمرار رسالت انبیاست

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سید محی الدین طاهری در آیین غبارروبی مضجع شریف حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) که با حضور جمعی از معاونین اداره کل آموزش و پرورش برگزار شد، بر جایگاه والای علم و نقش بی‌بدیل معلمان در تربیت نسل آینده تأکید کرد.

وی با اشاره به آیه شریفه «یَجعَلُکم خُلَفاءَ الأرض»، انسان را خلیفه خداوند در زمین دانست و اضافه کرد: نماد این خلافت، انبیاء و اولیای الهی هستند که هیچ‌کس به مقام علمی و جایگاه آنان نمی‌رسد.

تولیت آستان مقدس حضرت سیدعلاالدین حسین(ع) با ذکر فضیلت حضرت داوود و حضرت سلیمان (ع) افزود: برتری آنان به سبب علمی بود که خداوند به ایشان عطا کرد. این فضیلت، امروز در اختیار معلمان و مسئولان آموزش و پرورش است که وظیفه تربیت دانش‌آموزان را بر عهده دارند.

وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) عنوان کرد: پس از مرگ انسان، همه ارتباطات او قطع می‌شود، مگر سه چیز: فرزند صالح، صدقه جاریه، و علمی که جامعه از آن بهره‌مند شود. این علم، میراثی است که معلمان به نسل‌ها منتقل می‌کنند.

حجت الاسلام والمسلمین طاهری در پایان با بیان اینکه مقام معلم، مقام انبیاست، خاطرنشان کرد: هر واژه‌ای که معلم به دانش‌آموز می‌آموزد، موجب رشد و تعالی جامعه می‌شود. همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) فرمودند: علماء تا زمانی که علمشان در اختیار مردم باشد، زنده‌اند و آثار علمی آنان باقی خواهد ماند.

