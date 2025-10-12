منطقه ویژه اقتصادی لامرد در نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ حضور یافت

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، این منطقه با رویکردی فعال در جذب سرمایه‌های بین‌المللی و با موقعیت ممتاز جغرافیایی در جنوب کشور، از تاریخ ۲۰ تا ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن نرگس نمایشگاه بین‌المللی شیراز، میزبان فعالان اقتصادی، بازرگانان، صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و در تلاش است با تقویت پیوندهای اقتصادی منطقه‌ای، به‌ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس، مسیر تازه‌ای برای توسعه پایدار و صادرات‌محور صنعت و معدن کشور ترسیم کند.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد با عملکردهای صنعتی-تجاری از جمله سایت‌های منتخب و کلیدی برای توسعه صنایع انرژی‌بر در کشور، از مزیت‌های برجسته و منحصربه‌فردی همچون مجاورت با قطب‌های انرژی و لجستیک کشور، نزدیکی به ذخایر عظیم نفت و گاز و تأسیسات پالایشگاهی، مجاورت با خطوط سراسری انتقال گاز، دسترسی به خطوط ارتباطی بین‌المللی، دسترسی آسان برای تأمین مواد اولیه و ترخیص سریع محصولات وارداتی، نزدیکی به بازارهای داخلی و بین‌المللی بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق بنادر پارسیان، خلیج فارس بندرعباس و پارس در عسلویه، دردسترس بودن نیروی انسانی ماهر و متخصص و مهیا بودن زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی نظیر گمرک اختصاصی، باسکول های مجهز و سایر مشوق‌های سرمایه‌گذاری شامل معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، برخوردار است؛ مزیت‌ها و مشوق‌هایی که در کنار تسهیل شرایط و رفع موانع اداری، موجب اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران شده است.

منطقه ویژه صنایع انرژی‌بر لامرد با مساحت ٨۵٠٠ هکتار از زیرمجموعه‌های سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جنوب استان فارس و همجوار با استان‌های بوشهر و هرمزگان؛ موقعیتی مناسب برای استقرار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، پایگاه امن سرمایه‌گذاری و محرک اقتصاد دریا‌پایه از آن یاد می‌شود و هم اکنون با صادرات شمش های آلومینیومی با تنوع و خلوص بالا از مبدا منطقه ویژه اقتصادی لامرد، سهم عمده ای از تحقق برنامه صادرات غیرنفتی استان فارس را به خود اختصاص داده است.

برپایه طرح جامع پیشنهادی در افق نهایی منطقه ویژه اقتصادی لامرد نیز استقرار صنایع تولید آلومینیوم، صنایع بالادست آلومینیوم شامل آلومینا، کک، ذوب، صنایع سیمان، تولید نیرو، منیزیم، پایین دست و میان‌دست پتروشیمی، پایین‌دست فولاد، پایین‌دست آلومینیوم، پایین‌دست سیمان در محدوده این کانون صنعتی پیش‌بینی شده است.

هم‌اکنون، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های اساسی شامل آب، برق، گاز، راه دسترسی، پست‌های برق و ارتباطات مخابراتی در این منطقه مهیا شده است؛ امری که اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را جلب کرده و زمینه ایجاد بزرگترین طرح تولید شمش آلومینیوم کشور در این منطقه را فراهم آورده است.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد که از آن با عنوان "عسلویه معدنی ایران" یاد می‌شود، در حال حاضر میزبان بزرگ‌ترین و مدرن‌ترین کارخانه تولید آلومینیوم کشور، نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی، نیروگاه ٩١٣ مگاواتی غدیر انرژی، پتروشیمی ستاره هرمز، کارخانه‌های تولید سنگ مصنوعی، بتن آماده و کارخانه اکسید منیزیم است و در آینده نزدیک با استقرار زنجیره‌های کامل صنایع انرژی‌بر، نقش مهم‌تری در تحقق اهداف صادرات غیرنفتی کشور ایفا خواهد کرد.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد با هدف توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه به‌ویژه در منطقه خلیج فارس، با حضور فعال و برنامه‌ریزی‌شده نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ می‌تواند نقش مؤثری در تقویت اعتماد متقابل، شکل‌گیری همکاری‌های اقتصادی دوجانبه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کند.

منطقه ویژه اقتصادی لامرد از فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و بین‌المللی، صاحبان صنایع و شرکت‌های بزرگ تجاری دعوت می‌کند تا با حضور در سالن نرگس نمایشگاه بین‌المللی شیراز، از ساعت ۱۰ تا ۱۷ روزهای ۲۰ تا ۲۳ مهرماه، از نزدیک با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مزیت‌های استقرار در این منطقه راهبردی آشنا شوند.

