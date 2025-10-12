معاون استاندار فارس مطرح کرد؛
نمایشگاه اکسپو شیراز جلوهای از همگرایی منطقهای و عزم مشترک برای توسعه پایدار
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس با ابراز خرسندی از حضور فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و مهمانان داخلی و خارجی، شیراز را سرزمین سرمایههای حقیقی و نماد همافزایی فرهنگی، تاریخی و انسانی ایران دانست.
به گزارش ایلنا، مسعود گودرزی در آیین گشایش نخستین نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ با بیان اینکه شیراز جنتتراز فارس و خاستگاه سرمایههای اصیل این سرزمین است، گفت: این شهر، با پشتوانه تاریخی، تمدنی و دینی خود و با تکیه بر میراث جهانی چون پاسارگاد و تختجمشید، شعر و اندیشه حافظ، وجود حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع)، زمینهای حاصلخیز، معادن، صنایع پیشرو و دانشگاههای توسعهگرا، همواره جایگاه ویژهای در مسیر پیشرفت کشور داشته است.
گودرزی افزود: حضور پرشور سرمایهگذاران داخلی و خارجی در نخستین دوره اکسپو شیراز و حمایت مسئولان، نشانه عزم مشترک برای ساخت و توسعه انسانی پایدار است.
وی با اشاره به حضور سرمایهگذاران از کشورهای همسایه، این رویداد را فرصتی مغتنم برای تقویت همکاریهای اقتصادی و گسترش تعاملات منطقهای دانست.
معاون اقتصادی استاندار فارس با قدردانی از تلاشهای دلسوزانه مدیران، فعالان اقتصادی و فرهنگی استان اظهار داشت: اگر امروز شاهد تحقق چنین رویدادهایی هستیم، نتیجه اهتمام و همافزایی نهادهای گوناگون است که با همراهی و درایت استاندار فارس و همکاری صمیمانه دستگاههای اجرایی، این مسیر را هموار کردهاند.
وی افزود: در سال جاری علاوه بر برگزاری اکسپو، شاهد شکلگیری رویدادهای مهمی در حوزه همکاریهای منطقهای بودهایم که با حضور فعال بخش خصوصی و حمایت مسئولان ملی و استانی برگزار شده است. از جمله این رویدادها، اجلاس منطقهای اوایل خردادماه امسال بود که با هدف تقویت همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسایه برگزار شد.
گودرزی در ادامه با اشاره به اهمیت دیپلماسی اقتصادی در توسعه پایدار گفت: پیوستگی ژئوپلیتیکی و تقویت همکاریهای منطقهای، یکی از راهبردهای اصلی استانداری فارس در راستای دیپلماسی اقتصادی و رشد متوازن است. این همافزایی میتواند نقش مؤثری در ارتقای جایگاه فارس در اقتصاد ملی و منطقهای ایفا کند.
وی ضمن تقدیر از رسانهها، بهویژه صداوسیمای مرکز فارس، برای پوشش گسترده و حرفهای این رویدادها اظهار کرد: رسانهها بازوی مؤثر توسعهاند و اطلاعرسانی دقیق و امیدآفرین آنها نقش بسزایی در نمایش توانمندیهای استان دارد.
گودرزی همچنین از فرمانداران، نمایندگان مجلس، فعالان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مدیران دستگاههای اجرایی استان که در مسیر برگزاری موفق این نمایشگاه نقشآفرین بودهاند، قدردانی کرد و افزود: همدلی و همراهی این مجموعهها، زمینهساز شکلگیری صنعتی بالنده و اقتصادی پویا در فارس است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار فارس در پایان تأکید کرد: نمایشگاه اکسپو شیراز حاصل تلاش جمعی در مدتزمانی کوتاه است و حضور سرمایهگذاران در این رویداد، نویدبخش دورهای تازه از همکاریهای مشترک، توسعه متوازن، صلح، آرامش و پیشرفت در سطح ملی و منطقهای خواهد بود.
وی با آرزوی موفقیت برای فعالان اقتصادی و مهمانان خارجی گفت: امیدواریم با استمرار این تعاملات، مسیر رشد، آبادانی و پیشرفت ایران عزیز و استان فارس هموارتر از گذشته طی شود.