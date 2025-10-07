مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه جنوب کشور به یک لامردی رسید
«هوشنگ بازوند» معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور با صدور حکمی، «دکتر علیرضا راستیار» را به عنوان مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه جنوب کشور منصوب کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علیرضا راستیار از مدیران باسابقه و باتجربه وزارت راه و شهرسازی، اهلِ شهرستان لامرد استان فارس است که در ساخت و توسعه، تقویت و ایمن سازی شبکه راههای مناطق مختلف کشور بویژه مناطق روستایی؛ نقش موثری ایفا نموده است.
وی سمت هایی در ردههای مختلف وزارت راه و شهرسازی از جمله رئیس اداره راه و شهرسازی لامرد، معاون مدیرکل راه و شهرسازی لارستان، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان فارس و معاون ساخت و نگهداری راههای فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را در کارنامه دارد.