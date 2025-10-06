بیش از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در فارس کالابرگ الکترونیکی دریافت کردند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، سعید بیاری از اجرای مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی در سطح فارس خبرداد و گفت: طرح ملی کالابرگ الکترونیکی در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوارهای یارانه‌بگیر برای دهک‌های اول تا سوم از تاریخ ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ و از تاریخ ۲۹ شهریور امسال برای دهک های چهارم تا هفتم اجرا شد.

وی با بیان اینکه مهلت استفاده از این مرحله برای خانوارهای مشمول پایان آبان ماه است، گفت: دراین مرحله از طرح یک میلیون و ۱۵۸ هزار و ۳۶۰ خانوار و در مجموع ۳ میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۷۸ نفر در هفت دهک درآمدی مشمول دریافت کالابرگ شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه خاطرنشان کرد: یازده قلم کالای اساسی با هدف اولویت‌های اقلام غذایی گروه لبنیات ، پروتیئن و خواربار شامل شیر کم چرب بطری، پنیر uf، ماست کم چرب، تخم مرغ، گوشت مرغ، گوشت منجمد گوساله، ماکارونی، برنج، قند و شکر و حبوبات است.

وی با اشاره به اینکه در این مرحله میزان اعتبار تخصیص یافته به ازای هر فرد یارانه بگیر در دهک‌های درآمدی اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و دهک های چهارم تا هفتم ۳۵۰ هزارتومان است، افزود: یکی از نکات برجسته این مرحله از طرح ، حق آزادی در انتخاب و احترام به سلایق متفاوت در سبد مصرفی خانوار، امکان خرید از میان کالاهای متفاوت با برندهای مختلف است که امکان پذیر شده، به گونه‌ای که ما به التفاوت احتمالی میان قیمت کالاهای انتخابی با قیمت کالاهای مرجع توسط مردم پرداخت خواهد شد.

بیاری اضافه کرد: همچنین این امکان نیز فراهم است که مردم براساس نیاز خانوار مقدار کمتر یا بیشتری از کالاهای اساسی را به انتخاب خود و تا سقف میزان اعتبار خرید کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه با بررسی های صورت گرفته براساس تفاوت قوت غذایی غالب در اقلیم های مختلف کشور و به منظورارتقاء سطح رضایت مندی مصرف کنندگان و افزایش تنوع در انتخاب اقلام کالابرگ از ۱۲ مهرماه جاری عنوان گوشت مرغ در فهرست اقلام موجود به گوشت سفید تغییر یافته است، اظهار کرد: بدیهی است این اصلاح موجب خواهد شد تا امکان عرضه و خرید انواع گوشت سفید شامل مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین و آبزیان برای مردم فراهم شود و محدودیت ها در انتخاب گوشت سفید رفع می شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس تصریح کرد: در این طرح بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ فروشگاه شامل زنجیره‌ای و خرد درشبکه ملی اعتبار ثبت نام و مشارکت دارند و به جز این فروشگاهای طرف قرارداد تعاونی های مصرف فعال شهری و روستایی نیز در این طرح مشارکت دارند و به مردم خدمت ارائه خواهند کرد.

وی در ادامه عنوان کرد: افراد مشمول که هنوز اقدام به خرید نکرده‌اند برای شناسایی فروشگاه‌ها می‌توانند به نرم‌افزار کاربردی شما مراجعه و فروشگاه‌های اطراف خود را مشاهده کنند، برای دریافت این نرم افزار نیز می‌توانند به سکوهای بازار، مای‌کت و یا سایت shoma.sfara.ir مراجعه نمایند.

بیاری با بیان اینکه از طریق اجرای کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* نیز می‌توان لینک نصب این نرم‌افزار را دریافت کرد ادامه داد: استفاده از اعتبار طرح کالابرگ الکترونیکی از طریق تمامی کارت های بانکی که به نام سرپرست خانوار ‌باشد، امکان پذیر است.

وی توضیح داد: در مورد کالاهای مشمول طرح نیز الزامی به خرید از یک نشان تجاری خاص نیست و افراد می‌توانند از گروه کالایی اعلام‌شده و از هر نشان تجاری دلخواه، خرید خود را انجام دهند.

وی هرگونه اقدام شامل کم فروشی، گران فروشی، فروش سوری کالا، فروش اجباری کالا را در اجرای طرح کالابرگ تخلف دانست و از اهالی استان پهناور فارس درخواست کرد که در صورت مشاهده این موارد موضوع را به بازرسان ادارات صنعت ، معدن و تجارت، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی و یا ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان های محل سکونت گزارش کنند، تا اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس همچنین از فعال شدن گشت های نظارتی از ابتدای اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی تا پایان این مرحله با مراجعه روزانه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خبرداد.

وی خطاب به شهروندان معترض به دهک بندی که مشمول دریافت این مرحله از طرح کالابرگ الکترونیکی نشده اند نیز گفت: افرادی که در دهک بندی ۸، ۹ و ۱۰ قرار گرفته اند و مشمول دریافت یارانه و کالابرگ الکترونیکی نشده اند چنانچه نسبت به این مساله اعتراض دارند می توانند اعتراض خود را در سامانه حمایت معیشتی به نشانی hemayat.mcls.gov.ir ثبت کنند و یا با شماره 0216369 تماس حاصل کنند تا کاربران بصورت شبانه روزی پاسخگوی آنها باشند.

