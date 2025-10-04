مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
اجرای گشتهای مشترک با هدف کنترل و تنظیم بازار
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به ضرورت همکاری دستگاههای اجرایی برای کنترل بازار و ارتقای کیفیت فعالیتهای اقتصادی گفت: استان فارس در مسیر پویایی و بالندگی قرار دارد و تعامل میان نهادهای مسئول، این روند را شتاب خواهد داد.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز شنبه ۱۲ مهر در نشست هماندیشی با سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی، از تلاشها و نقش اثرگذار پلیس امنیت اقتصادی در ثباتبخشی به بازار و فعالیتهای اقتصادی قدردانی کرد.
وی با تأکید بر لزوم تعامل، همکاری و همراهی میان دو نهاد، گفت: اجرای گشتهای مشترک با هدف کنترل و تنظیم بازار، تأمین حداکثری کالا و هدفمند کردن فعالیتها در این حوزه، از جمله برنامههایی است که میتواند در ارتقای کیفیت خدمات و اثربخشی اقدامات تأثیرگذار باشد.
مجرب از برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی مشترک میان ادارهکل صمت و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و افزود: این آموزشها در راستای تسهیل امور، افزایش هماهنگی و ارتقای کیفی فعالیتها اجرا خواهد شد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان در حوزه تولید و تجارت بیان کرد: استان فارس در مسیر پویایی و بالندگی قرار دارد و این حرکت روبهرشد با همافزایی میان نهادهای مسئول تقویت خواهد شد.
در ادامه این نشست، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فارس، با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: همکاری در حوزههای اقتصادی، کنترل بازار و تأمین کالا باید با رعایت کامل قانون و مقررات صورت گیرد.
محمدرضا رضایی افزود: با رویکردی نو و مبتنی بر شناخت دقیق بازار، بهرهگیری از فناوریهای نوین و تجهیزات روز، میتوان به بهبود شرایط اقتصادی، ارتقای کیفیت فعالیتها و در نهایت رضایتمندی مردم دست یافت.