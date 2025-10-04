به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز شنبه‌ ۱۲ مهر در نشست هم‌اندیشی با سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی‌، از تلاش‌ها و نقش اثرگذار پلیس امنیت اقتصادی در ثبات‌بخشی به بازار و فعالیت‌های اقتصادی قدردانی کرد.

وی با تأکید بر لزوم تعامل، همکاری و همراهی میان دو نهاد، گفت: اجرای گشت‌های مشترک با هدف کنترل و تنظیم بازار، تأمین حداکثری کالا و هدفمند کردن فعالیت‌ها در این حوزه، از جمله برنامه‌هایی است که می‌تواند در ارتقای کیفیت خدمات و اثربخشی اقدامات تأثیرگذار باشد.

مجرب از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک میان اداره‌کل صمت و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد و افزود: این آموزش‌ها در راستای تسهیل امور، افزایش هماهنگی و ارتقای کیفی فعالیت‌ها اجرا خواهد شد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه تولید و تجارت بیان کرد: استان فارس در مسیر پویایی و بالندگی قرار دارد و این حرکت روبه‌رشد با هم‌افزایی میان نهادهای مسئول تقویت خواهد شد.

در ادامه این نشست، سرپرست پلیس امنیت اقتصادی فارس، با اشاره به اهمیت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: همکاری در حوزه‌های اقتصادی، کنترل بازار و تأمین کالا باید با رعایت کامل قانون و مقررات صورت گیرد.

محمدرضا رضایی افزود: با رویکردی نو و مبتنی بر شناخت دقیق بازار، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تجهیزات روز، می‌توان به بهبود شرایط اقتصادی، ارتقای کیفیت فعالیت‌ها و در نهایت رضایت‌مندی مردم دست یافت.

