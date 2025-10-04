رونمایی از المان آتشنشان و تجهیز ناوگان خودرویی ایستگاه آتشنشانی شهرداری لامرد
امروز طی آیینی، از خودروی تجهیز شده اطفای حریق ایستگاه آتشنشانی شهرداری لامرد با اعتبار ۶ میلیارد تومان و از المان آتشنشان به پاس تجلیل از خدمات آتشنشانان رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، علی محمودی شهردار لامرد در آیین بزرگداشت روز آتشنشان در ایستگاه آتش نشانی شهرداری لامرد گفت: رونمایی از آلمان آتشنشان در راستای اجرای برنامههای زیباسازی و مبلمان شهری، صورت می گیرد که پس از فراخوان ها برای طراحی نمادها یا المان هایی در فضای شهری لامرد، دو المان به تصویب رسید که در گام بعدی نیز از المان «پرستار» رونمایی میشود.
وی ادامه داد: همچنین با هدف تقویت ناوگان خودرویی ایستگاه آتش نشانی شهرداری لامرد ، یک خودرو اطفای حریق با اعتبار ۶ میلیارد تومان خریداری و تجهیز شد.
محمودی با اعلام اینکه ۶ خودرو اطفای حریق و امداد و نجات در ایستگاه آتشنشانی شهرداری لامرد مستقر است، اظهار کرد : تجهیزات نسبتا خوبی در ایستگاه اتش نشانی شهرداری لامرد است اما باتوجه به صنعتی شدن و سرعت ساخت و سازها و توسعهی شهر، کافی نیست و از این رو ایستگاه دوم آتشنشانی شهر لامرد در مرحله جانمایی است.
شهرداری لامرد در بخشی از سخنانش از انجام ٣٢٠ ماموریت از سوی ایستگاه آتشنشانی شهرداری در ۶ ماهه نخست امسال خبرداد.
در ادامه محمد قدیمی، مسئول ایستگاه آتش نشانی شهرداری لامرد ضمن اعلام کمبود نیروی آتشنشان و نبود دیگر مراکز آتشنشانی در شهر لامرد، خواستار پیگیری مسئولان جهت بهبود و سرعت خدمات آتشنشانی و اطفای حریق در شهرستان صنعتی لامرد شد.
در راستای این مطالبات، علی علیزاده فرماندار لامرد با اشاره به طولی بودن مساحت شهر لامرد ، و افزایش ضریب سرعت خدمترسانی آتشنشانان در هنگام بروز حوادث در شرق شهر لامرد، گفت : موانع احداث ایستگاه دوم آتشنشانی در شهر لامرد بررسی میشود و با همکاری شورا و شهرداری و دیگر دستگاههای مرتبط، شرایط را تسهیل میکنیم تا هرچه سریعتر ساخت ایستگاه دوم آغاز شود.