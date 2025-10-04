به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم زاده در آیین اجرای دومین مرحله از توزیع بسته‌های تحصیلی در میان دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی لامرد گفت: جمعی از نیک اندیشان و معتمدین لامردی، مدیرعامل کارخانه گچ جنوب فارس-الأهلی به پویش «همه حاضر» بهزیستی پیوستند و موفق شدیم تعداد ٨٧ بسته تحصیلی تهیه و به دانش آموزان توانمند و کم بضاعت اهدا کنیم.

رئیس اداره بهزیستی لامرد اضافه کرد: اقلام بسته های تحصیلی مرحله دوم شامل کیف‌های شکیل است که متناسب با علاقه دانش آموزان خریداری شد و همچنین مداد رنگی، لوازم تحریر، دفتر، خودکار، جامدادی از دیگر وسایل این بسته ها بود که به ارزش ١٠٠ میلیون تومان در کمترین زمان ممکن تهیه شد و مطابق نظرسنجی ها، دانش آموزان رضایتمندی خود را از اقلام اهدایی ، اعلام نمودند.

وی اظهار کرد: امسال با حمایت گسترده و پرشور نیک اندیشان، ٩٠ درصد دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی لامرد از بسته‌های متنوع و کامل تحصیلی برخوردار شدند و با شور و شوق به کلاس درس رفتند.

برپایه این گزارش، بهزیستی شهرستان لامرد در گام نخست با رایزنی و دعوت از خیرین و صنعتگران برای پیوستن به پویش «همه حاضر» توانست ٣٢٠ بسته تحصیلی را به ارزش ٣۵٠ میلیون تومان در میان دانش آموزان توانمند و نیازمند لامردی توزیع کند و نگرانی این خانواده ها و دانش آموزان را مرتفع کند که دیگر دانش آموزانی از تحصیل بازنماند.

پویش «همه حاضر» در سال جاری به عنوان یکی از طرح های موفق سازمان بهزیستی در جلب مشارکت خیرین و معتمدین از آن یاد می شود که با هدف رفع نگرانی ها و نیازمندیهای جامعه‌ی هدف بهزیستی در زمینه‌های مختلف تحصیلی، معیشتی و... طراحی شده است که علاقه‌مندان به مشارکت در این طرح می‌توانند به واحد مشارکت‌های بهزیستی مراجعه کنند.

