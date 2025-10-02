مدیرکل صمت فارس مطرح کرد؛
اکسپو شیراز؛ نقطه اتصال سرمایهگذاران و فرصتهای تجاری
دعوت بیش از ۱۵۰ هیئت سرمایهگذار خارجی در نمایشگاه اکسپو شیراز
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: نمایشگاه اکسپو شیراز فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندیهای استان و ایجاد همافزایی در حوزههای نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته است.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب امروز ۱۰ مهرماه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: یکی از سالنهای نمایشگاه که به صورت اختصاصی به این حوزهها اختصاص یافته، سالن حافظ است و در این بخش شرکتکنندگان و فعالان صنعت با حضور در نشستها و میزهای خدمت میتوانند از تجربیات و رهنمودهای کارشناسان بهرهمند شوند.
مدیرکل صمت فارس یادآور شد: در مدت زمانی که فرآیند آمادهسازی نمایشگاه اکسپو شیراز آغاز شده، همکاری و تعامل بسیار خوبی میان دستاندرکاران شکل گرفته و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
وی افزود: نمایشگاه نفت و گاز شیراز یکی از پر اهمیتترین نمایشگاههای کشور است و همزمانی آن با اکسپو شیراز، زمینه ایجاد انرژی و همافزایی بسیار خوبی را فراهم کرده است.
مجرب تأکید کرد: استقبال از نمایشگاه بسیار بالا بوده و دیگر نیازی به اختصاص فضای جدید برای شرکتهای تازه نیست، موضوعی که نشاندهنده موفقیت و ظرفیت بالای این رویداد است.
وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی در حال حاضر بر خدمات نمایشگاه است؛ تصریح کرد: میزهای خدمت که در کنار نمایشگاه برگزار میشوند، برای فعالان تجاری اهمیت بالایی دارند و تمامی توان اجرایی اقتصادی کشور به شیراز آورده خواهد شد. در این نمایشگاه، مدیران کل و معاونان وزیر مربوط به وزارتخانههای اقتصادی حضور دارند و سه کمیسیون ملی با هدف بررسی مسائل و مشکلات جنوب ایران و استان فارس برگزار خواهد شد.
مدیرکل صمت فارس افزود: مدعوین بسیار ارزشمندی برای حضور در نمایشگاه دعوت شدهاند که برخی از آنها معمولاً سفرهای گستردهای انجام نمیدهند اما برای حضور در این رویداد خواهند آمد.
وی با اشاره به اینکه نگرانی در خصوص اسنپ بک هیچ تأثیری بر نمایشگاه نخواهد داشت و سرمایهگذاران خرد و شرکتهای فعال داخلی با استقبال در این رویداد حضور خواهند داشت، گفت: تعداد دقیق شرکتکنندگان هنوز مشخص نیست، اما بر اساس پیشبینیها بیش از ٦٠٠شرکت برتر ایران که در استان فارس فعالیت نکردهاند، برای حضور در نمایشگاه دعوت شدهاند و علاقهمندی زیادی به سرمایهگذاری در استان دارند.
مجرب تأکید کرد: در حوزه خدمات نمایشگاه و برگزاری کمیسیونهای ملی اقدامات جدیدی انجام شده است تا نمایشگاه با کیفیت بالاتر و تأثیرگذاری اقتصادی مطلوب برگزار شود.
وی افزود :هدف از برگزاری نمایشگاه، ارتقای تعاملات اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و توسعه زیرساختهای صنعتی در استان فارس و جنوب کشور است.
مدیرکل صمت فارس یادآور شد: با ارائه گزارشها و نشستهای تخصصی، معرفی ظرفیتهای استان، میزهای خدمت و برگزاری کمیسیونهای ملی، نمایشگاه اکسپو شیراز میتواند نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان و کشور ایفا کند و تمامی تلاشها بر برگزاری موفق و اثرگذار این رویداد متمرکز شده است.
دعوت بیش از ۱۵۰ هیئت سرمایهگذار خارجی در نمایشگاه اکسپو شیراز
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس در ادامه اعلام کرد: تا کنون بیش از ۱۵۰ هیئت تجاری و سرمایهگذار خارجی برای حضور در نمایشگاه اکسپو شیراز دعوت شده اند.
وی افزود : نمایشگاه اکسپو شیراز با هدف معرفی توانمندیهای اقتصادی استان فارس، جذب سرمایهگذاری و توسعه صنایع برگزار میشود و شرکتکنندگان از بخشهای مختلف صنعتی، معدنی و کشاورزی حضور خواهند داشت.
مجرب خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد فرصتهای همکاری، همافزایی میان فعالان اقتصادی و شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری در استان است.
دبیر برگزاری نمایشگاه اکسپو نفت، گاز و پتروشیمی، نیز در این نشست اعلام کرد: امسال هجدهمین دوره این نمایشگاه برگزار میشود که به لحاظ قدمت، دومین و قدیمیترین نمایشگاه در ایران به شمار میرود؛ این نمایشگاه جایگاه خوبی در جنوب کشور دارد و حتی ظرفیت ارتقای بیشتری نیز دارد.
کیوان کتیبه ادامه داد: از سال گذشته برای ارتقای سطح کیفی و جایگاهی نمایشگاه تلاش کردهایم و امسال نیز همزمانی برگزاری آن با نمایشگاه اکسپو را به فال نیک گرفتهایم؛ بدون تردید، این همزمانی باعث ارتقای هر ۲ نمایشگاه و افزایش مخاطبان آنها خواهد شد.
کتیبه با بیان اینکه استان فارس در حوزه نفت و گاز پتانسیل بالایی دارد، افزود: در این رویداد تلاش میکنیم اقدامات و فعالیتها در این حوزه گسترش یابد؛ همچنین، برای شرکتهای استارتاپی و نوپا فرصتی فراهم میشود تا تواناییهای خود را در کنار شرکتهای بزرگ به نمایش بگذارند.
وی از اختصاص سالنی به مساحت سه هزار متر مربع برای حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در سالن حافظ خبر داد و گفت: ۱۰۰ واحد در این بخش حضور دارند.
رضا افشاری معاون امور معادن و صنایع معدنی ادارهکل صمت فارس، نیز گفت: بخش معدن با ۱۷ واحد معدنی در فضایی به مساحت ۹۵۰ متر مربع و با تمام توان در این رویداد حضور دارد؛ همچنین، ۱۰۰ مجموعه معدنی بزرگ کشور برای حضور دعوت شدهاند.
معاون امور صنایع ادارهکل صمت فارس نیز گفت: این رویداد با هدف جذب سرمایهگذار و تبلیغ نوآوری، فرصت خوبی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
مجید کشاورز افزود: ۲۷ واحد بزرگ صنعتی فارس در نمایشگاه حاضر هستند و از پتانسیل شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری نیز استفاده خواهد شد.