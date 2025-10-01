الزام معاینه فنی برای تردد خودروهای باری در هسته مرکزی شیراز

به گزارش ایلنا، عبدالجلیل شریفی از ضرورت انجام معاینه فنی خودروهای باری برای ورود به محدوده مرکزی شهر شیراز خبر داد.

وی با اشاره به اجرای کامل «طرح محدوده کم‌آلاینده» در مرکز کلان‌شهر شیراز از ۱۵ مهرماه که برای تمامی خودروها اعلام شده است، تأکید کرد: این قانون شامل ناوگان بار نیز می‌شود.

شریفی با بیان اینکه رانندگان ناوگان بار سبک و نیمه‌سنگین برای تحویل خرده‌بار به مغازه‌ها و کسبه ناگزیر به ورود و تردد در هسته مرکزی شهر هستند، گفت: انجام معاینه فنی برای دارندگان وسایل نقلیه در سراسر کشور الزامی است. اجرای این طرح که به‌منظور کاهش آلاینده‌های هوا، بهبود کیفیت تردد و ارتقای ایمنی عبور و مرور در یکی از پرترددترین مناطق این کلان‌شهر به اجرا درمی‌آید، شامل تمام خودروها و همچنین دارندگان خودروهای باری نیز می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار شهرداری شیراز بیان کرد: بر این اساس، رانندگان خودروهای باری سبک، نیمه‌سنگین و سنگین برای تردد در این محدوده باید دارای «معاینه فنی معتبر» باشند و در غیر این‌صورت، توسط سامانه‌های نظارتی پلیس راهور شناسایی و جریمه خواهند شد.

وی خطاب به رانندگان خودروهای باری گفت: از آنجا که از نیمه مهرماه به بعد، دوربین‌های هوشمند تردد، ورود خودروهای فاقد معاینه فنی را ثبت کرده و داده‌ها به پلیس راهور ارسال می‌کنند تا مطابق قانون، جریمه برای متخلفان اعمال شود؛ لذا رانندگان خودروهای باری در صورت عدم اقدام قبلی، هرچه سریع‌تر برای اخذ معاینه فنی اقدام کنند.

انتهای پیام/