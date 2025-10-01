خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آبفا استان خبرداد؛

دومین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی آبفا فارس در مراحل پایانی اجراست

دومین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی آبفا فارس در مراحل پایانی اجراست
کد خبر : 1694232
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، از پیشرفت چشمگیر دومین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی این شرکت در شهر نی ریز خبر داد و گفت: این نیروگاه خورشیدی به زودی به مرحله بهره برداری می رسد.

به گزارش ایلنا، علی شبانی گفت: با پیگیری‌های دفتر انرژی و سیستم‌های کنترل فاضلاب شرکت، پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در محل تصفیه‌خانه فاضلاب نی‌ریز وارد مراحل پایانی خود شده است.

وی افزود: این نیروگاه متشکل از ۱۰۹۰ پنل خورشیدی بوده و با هدف استفاده حداکثری از انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی مجموعه اجرا شده است.

رئیس هیات مدیره شرکت آبفا فارس تصریح کرد: در این پروژه، تمامی مراحل نصب سازه‌ها، استراکچر، پایه‌ها و پنل‌ها به اتمام رسیده و عملیات حفاری، کابل‌کشی AC و اجرای کامل سیستم ارتینگ نیز پایان یافته است؛ همچنین کابل‌کشی DC و اتصالات MC4 تکمیل شده و اینورترهای خورشیدی در محل نصب شده‌اند. تنها عملیات باقی‌مانده، اجرای کابل‌شوها و اتصال نهایی سرکابل‌ها به پست ترانس است.

شبانی اظهار کرد: نیروگاه‌های خورشیدی که نمادی از خود اتکایی در تامین انرژی است، علاوه بر تأمین برق پاک و پایدار، موجب کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و کمک به حفظ محیط‌زیست می‌شوند. 

گفتنی است؛ شرکت آب و فاضلاب استان فارس، پیش‌تر نخستین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی خود را در تصفیه‌خانه فاضلاب آباده احداث کرده و این پروژه دومین گام بزرگ این شرکت در مسیر توسعه سبز و پایداری انرژی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی