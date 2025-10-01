مدیرعامل شرکت آبفا استان خبرداد؛
دومین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی آبفا فارس در مراحل پایانی اجراست
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس، از پیشرفت چشمگیر دومین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی این شرکت در شهر نی ریز خبر داد و گفت: این نیروگاه خورشیدی به زودی به مرحله بهره برداری می رسد.
به گزارش ایلنا، علی شبانی گفت: با پیگیریهای دفتر انرژی و سیستمهای کنترل فاضلاب شرکت، پروژه احداث نیروگاه خورشیدی در محل تصفیهخانه فاضلاب نیریز وارد مراحل پایانی خود شده است.
وی افزود: این نیروگاه متشکل از ۱۰۹۰ پنل خورشیدی بوده و با هدف استفاده حداکثری از انرژیهای تجدیدپذیر، کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و صرفهجویی در هزینههای انرژی مجموعه اجرا شده است.
رئیس هیات مدیره شرکت آبفا فارس تصریح کرد: در این پروژه، تمامی مراحل نصب سازهها، استراکچر، پایهها و پنلها به اتمام رسیده و عملیات حفاری، کابلکشی AC و اجرای کامل سیستم ارتینگ نیز پایان یافته است؛ همچنین کابلکشی DC و اتصالات MC4 تکمیل شده و اینورترهای خورشیدی در محل نصب شدهاند. تنها عملیات باقیمانده، اجرای کابلشوها و اتصال نهایی سرکابلها به پست ترانس است.
شبانی اظهار کرد: نیروگاههای خورشیدی که نمادی از خود اتکایی در تامین انرژی است، علاوه بر تأمین برق پاک و پایدار، موجب کاهش تولید گازهای گلخانهای و کمک به حفظ محیطزیست میشوند.
گفتنی است؛ شرکت آب و فاضلاب استان فارس، پیشتر نخستین نیروگاه خورشیدی ۶۰۰ کیلوواتی خود را در تصفیهخانه فاضلاب آباده احداث کرده و این پروژه دومین گام بزرگ این شرکت در مسیر توسعه سبز و پایداری انرژی است.