مکانیسم ماشه فقط جنگ روانی است/ اصناف فارس آماده مدیریت بازار است

به گزارش ایلنا، رئیس اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: معتقدیم که باید تهدیدهای اقتصادی در پی مکانیسم ماشه را در حوزه اقتصادی استان به فرصت تبدیل کنیم.

حجت جوانمردی ادامه داد: این نشست با هدف یک همدلی در دستگاه های مختلف اقتصادی بخش اقتصادی استان در پی فعال شدن مکانیسم ماشه در اتاق اصناف مرکز استان برگزار شده است؛ امروز در اتاق اصناف مرکز استان مسئولان دستگاه هایی که می توانند در توسعه اقتصادی استان در کنار اصناف باشند را گرد هم آورده ایم تا به مسائل و مشکلات اصناف نیز گوش فرا دهند و در این شرایط حساس و جنگ روانی دشمن با همدلی و همفکری، مشکلات را از سر راه برداریم تا منجر به ارتقای اقتصاد خرد استان شود.

وی با اشاره به فعال شدن مکانیسم ماشه اظهار کرد: مکانیسم ماشه فقط یک جنگ روانی از سوی دشمن است، پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص از قبل انجام شده و هیچ کمبودی در بازار نیست و نخواهیم داشت؛ راهبرد قرارگاه شهید سلامی به طور جدی دنبال می شود و می‌توانیم موانع را با تلاش و حمایت همدیگر برطرف کنیم.

جوانمردی تصریح کرد: ملت ایران حدود ۵۰ سال است که در تحریم قرار دارد؛ این تحریم‌ها و این تهدیدها همیشه به فرصت تبدیل شده و موجب موفقیت ما شده اند، همونطور که در بحث نظامی تحریم‌ها موجب سطح ارتقا نظامی شده در بخش اقتصاد نیز می توانیم از این چالش‌ها عبور کنیم و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و امروز آمده ایم تا راهکارهای بهتری را در کنار هم برای توسعه اقتصادی داشته باشیم.

وی از دیدگاه مثبت مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس بابت همراهی و نگرش مثبت وی به حوزه اصناف قدردانی کرد کرد و همچنین از سازمان بسیج اصناف و‌ بازاریان سپاه فجر فارس و تمامی دستگاه هایی که با حوزه اصناف همکاری مستمر تقدیر ویژه کرد و گفت: اگر امروز استاندار فارس اعلام کرده اند که اتاق اصناف مرکز استان ما را در کشور رو سفید کرده است به لطف این همکاری ها و اتحاد در استان است.

جوانمردی همچنین خواستار برگزاری جلسات مستمر اداره کل تامین اجتماعی فارس با اصناف استان و ایجاد کارگروهی در این خصوص با هدف رفع مسائل اصناف در خصوص بیمه شد.

اولویت دهی اداره کل صمت فارس به جامعه اصناف استان

مدیرکل صنعت، معدن و‌ تجارت فارس در این نشست با تقدیر از رئیس و هیات رئیسه اتاق اصناف مرکز استان فارس گفت: در خصوص سامانه مودیان، سامانه درگاه ملی مجوزها، سامانه سپتام، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع اموال پیگیر موارد و مسائل مورد مطالبه اصناف هستیم.

کریم مجرب، ادامه داد: از اصناف می خواهیم متقاضی جدا شدن سامانه جامع تجارت و سامانه جامع اموال شوند.

مجرب درباره قوانین مربوط به حوزه لاستیک سنگین نیز به انجام تسهیلگری ها و اقدامات مطلوبی با هدف حمایت از صنف مرتبط با این بخش اشاره کرد.

فرصت های تعامل با جامعه اصناف غنیمت هستند

مدیرکل تامین اجتماعی فارس هم در این نشست با تقدیر از رئیس و هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان و معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس برای برگزاری این نشست گفت: از این دعوت استقبال می کنیم، چون فرصتی برای تعامل و‌ همراهی با اصناف استان و حل مشکلات به شمار می رود.

ایرج نادری در پاسخ به برخی موارد که از سوی اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز به نمایندگی از اصناف عنوان شد، اظهار کرد: کارگر برای سابقه حق بیمه دارای حق و‌ حقوق مربوط به خود است و اداره کار هم ایجاد سابقه کار را برای تأمین اجتماعی مکلف کرده است.

وی تاکید کرد: صرفا در صورت شکایت کارگر برای حق بیمه، تامین اجتماعی موارد لازم را پیگیری می کند، همچنین طبق ماده های قانونی بیمه، کارگر باید از سوی کارفرما بیمه شود.

نادری در مورد صندلی اجاره ای در صنوف مربوطه هم به بیان قوانین تامین اجتماعی پرداخت و قوانین تامین اجتماعی را جزو قوانین تکلیفی عنوان کرد.

آمار بازرسی های بهداشتی از اصناف قابل رصد است

شمس، مسئول بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز در این نشست با اشاره به اینکه در شیراز ۲ مرکز بهداشت شهدای والفجر و شهدای انقلاب را داریم که در بحث بهداشت محیط صنوف نظارت دارند، گفت: در بحث خودکنترلی و خوداظهاری، سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط برای دوستان صنفی قابل دسترسی است.

وی تاکید کرد: سامانه سامع، ملاک برای بررسی عملکرد بازرسان بهداشت محیط است و عملکرد هر صنفی در جی پی اس ثبت شده و آمار بازرسی ها از اصناف قابل رصد است.

شمس اعلام کرد: در بازرسی های اخیر در شیراز بیش از ۳۰۰ هزار بازدید صنفی انجام شده که ۲۶۰۰ مورد به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۳۶۶ مورد پلمب داشته ایم؛ درصد پلمب ها کمتر از یک دهم درصد و ارجاع به دستگاه قضایی هم کمتر از یک درصد بوده است.

وی گفت: برای برگزاری جلسه با اتحادیه های صنفی شهرستان شیراز در مورد مسائل حوزه صنفی اعلام آمادگی می کنیم.

فارس به نوعی پایگاه اقتصادی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس از جایگاه اصناف به عنوان پرجمعیت ترین تشکل مدنی کشور گفت: از حضور اصناف برای حضور در تمام برهه های حساس انقلاب قدردانی می کنیم؛ استاندار فارس همواره بر حمایت از اصناف تاکید دارند و در این راه تمام ظرفیت قانونی خود را به کار گرفته ایم.

مسعود گودرزی گفت: ظرفیت و عظمت فارس مثال زدنی است؛ فارس دارای ظرفیت ویژه و قدت نرم است، چراکه در فارس شاهد حرکت با اراده و با اختیار در حوزه های مختلف هستیم که حوزه اصناف نیز نمونه بارز آن است.

گودرزی افزود: در استان فارس محل رجوع برخی استان ها مثل بوشهر، خوزستان، هرمزگان و ... هستیم که اصناف ما با آنها سر و کار دارند و به آنها خدمات می دهند؛ به واقع فارس به نوعی پایگاه اقتصادی است

وی تصریح کرد: اصناف استان موفق عمل کرده و ما را به گفته استاندار محترم فارس روسفید کرده اند؛ نگاه سودآوری اصناف برای ما مهم است و مسائل صنوف مختلف را در حوزه بیمه، بهداشت و ... همواره پیگیری می کنیم.

گودرزی با تاکید بر وسعت خانواده استان عنوان کرد: قطعا با این تنوع صنفی، با مشکلات صنفی عدیده ای نیز مواجه هستیم و استانداری فارس نسبت به پیگیری مشکلات اصناف نگاه ویژه دارد و سختگیری در مسائل بهداشت محیط را در مجموع به نفع صنوف و سلامت جامعه می دانیم.

وی از رئیس اتاق اصناف مرکز استان خواستار تشکیل کمیته های مشترک در حوزه های بهداشت محیط، بیمه و ... با هدف رسیدگی هرچه بهتر به موضوعات و‌ مسائل اصناف شد و درباره قاچاق کالا به استفاده از ظرفیت های قانونی برای رفع مشکلات اصناف در این حوزه اشاره کرد.

گودرزی با تاکید بر شرایط کنونی نیز تصریح کرد: همانطور که در جنگ ۱۲ روزه با همدلی و همراهی اصناف، آرامش بازار حفظ شد و اکنون در شرایط تحریم ها و اقتصادی که به ما تحمیل می شود اطمینان داریم با همراهی اصناف و سازمان های مختلف مرتبط با اصناف، بار دیگر سربلند خواهیم شد .

