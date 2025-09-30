به گزارش ایلنا، محسن نهاوندی اظهار داشت: این نمایشگاه از تاریخ ۲۰ الی ۲۳ مهرماه سال جاری برگزار می شود و طی ماه‌های اخیر تیم اجرایی شرکت نمایشگاه های بین المللی فارس با تمام ظرفیت در حال آماده سازی زیرساخت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: دعوت از هیئت های خارجی، ایجاد بستر نشست های بی‌تو‌بی و آماده‌سازی فضای نمایشگاهی از جمله اقداماتی است که برای برگزاری شایسته این رویداد در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، روند نهایی سازی حضور هیئت های تجاری از کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس به مراحل پایانی رسیده است.

وی افزود: این اقدامات در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد کشور همچنان با محدودیت های ناشی از تحریم و فشارهای بین‌المللی روبه‌روست. با این وجود تلاش کرده ایم تا رسالت نمایشگاه بین‌المللی فارس در حوزه دیپلماسی اقتصادی و توسعه همکاری های منطقه‌ای محقق شود.

وی همچنین به اقدامات زیربنایی اشاره کرد و گفت: راه اندازی واحد امور بین‌الملل در بهمن ماه سال گذشته یکی از گام های مهم شرکت برای تقویت ارتباطات خارجی بود.

نهاوندی گفت: ثمرات این اقدام اکنون در جذب هیئت های خارجی و سازماندهی همکاری های بین‌المللی قابل مشاهده است و شیراز اکسپو نخستین میدان بروز این ظرفیت ها خواهد بود.

نهاوندی در ادامه خاطرنشان کرد: نمایشگاه امسال تنها یک رویداد داخلی نیست، بلکه بستری برای معرفی ظرفیت های اقتصادی استان فارس و ایران، تبادل تجربیات و آغاز همکاری های تازه با شرکای منطقه ای خواهد بود.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس، گفت: ما تمام تلاش خود را کرده ایم تا این نمایشگاه به محلی برای تعاملات سازنده و توسعه ارتباطات اقتصادی تبدیل شود.

وی با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: امیدواریم شیراز اکسپو ۲۰۲۵ بتواند تصویر تازه ای از توانمندی های صادراتی استان پهناور فارس و کشور به نمایش بگذارد و نقطه عطفی در تعاملات اقتصادی کشور با منطقه باشد.

