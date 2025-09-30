خبرگزاری کار ایران
گامی بزرگ در توسعه اقتصادی استان؛

نمایشگاه اکسپو شیراز ۲۰۲۵، فرصت طلایی برای جذب سرمایه‌گذاری در فارس

معاون امور صنایع اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵، این رویداد را نقطه عطفی در ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان دانست و از فرصت‌های گسترده جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات خبر داد.

به گزارش ایلنا، مجید کشاورز با بیان اینکه نمایشگاه بین‌المللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصت بی‌نظیری برای معرفی ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی استان است، گفت: این نمایشگاه می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان داخلی و خارجی ایفا کند و به رونق کسب‌وکارهای محلی و توسعه صادرات کمک شایانی کند.

کشاورز افزود: برگزاری چنین رویدادهای بین‌المللی، زمینه را برای آشنایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان فارس با بازارهای جهانی فراهم می‌کند و موجب افزایش همکاری‌های صنعتی و تجاری بین‌المللی خواهد شد.

معاون امور صنایع استان فارس همچنین تأکید کرد:  این نمایشگاه به عنوان یک پل ارتباطی میان فعالان اقتصادی استان با سرمایه‌گذاران و شرکت‌های مطرح خارجی عمل خواهد کرد و زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و توسعه فناوری‌های نوین در صنایع استان خواهد بود.

وی اظهار داشت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس با تمام توان خود در کنار برگزارکنندگان این نمایشگاه خواهد بود تا زمینه‌های لازم برای حضور فعال و موفق صنایع استان در این رویداد بین‌المللی فراهم شود.

