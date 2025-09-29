در فارس رخ داد؛
دستگیری قاتل و همدستش پس از قتل مرد ۶۴ ساله در لارستان
فرمانده انتظامی لارستان از قتل فردی ٦٤ساله و دستگیری قاتل و فرزندش در کمتر از ٦ ساعت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد رستمی اظهار کرد: پنجم مهرماه سالجاری، یک فقره درگیری منجر به قتل به مرکز فوریتهای پلیسی ١١٠ اعلام و بلافاصله مامورین انتظامی به محل اعلامی اعزام شدند.
وی افزود: در بررسیهای اولیه مشخص شد بر اثر وقوع یک فقره درگیری، فردی با همدستی فرزندش با یک قبضه سلاح سرد مردی ٦٤ساله را به قتل رسانده و متواری شدهاند.
فرمانده انتظامی لارستان ادامه داد: ماموران انتظامی تحقیقات خود را آغاز و با اقدامات فنی و اطلاعاتی در کمتر از ٦ ساعت، قاتل و فرزندش را شناسایی و آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.
سرهنگ رستمی با بیان اینکه قاتل ٤٤ساله در بازجویی اولیه علت قتل را اختلافات شخصی با مقتول عنوان کرد، گفت: قاتل و فرزندش پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.