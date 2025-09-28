توزیع ۲۶ سمعک رایگان در میان کودکان و دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی لامرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم‌زاده با اعلام این خبر همزمان با گرامیداشت هفته ناشنوایان، افزود: «با شناسایی مددکاران، ۲۶ عدد سمعک رایگان در میان کودکان و دانش‌آموزان دارای اختلال شنوایی توزیع شد. این سمعک‌ها برای پیشگیری از افت تحصیلی و تسهیل ارتباطات اجتماعی این عزیزان اهمیت ویژه‌ای دارند.»

وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری صورت گرفته و همراهی مدیرکل بهزیستی استان و معاونت توانبخشی، در گام اولیه موافقت دریافت ٢۶ سمعک رایگان اخد شد که امیدواریم با تداوم حمایت‌ها، این روند توزیع اقلام توانبخشی ادامه یابد.

این مسئول در ادامه با اشاره به اهمیت حمایت‌های بهزیستی از افراد کم‌شنوا و ناشنوا گفت: «در حال حاضر، ۳۶۱ نفر دارای اختلال شنوایی تحت پوشش بهزیستی لامرد هستند. سازمان بهزیستی با تأمین وسایل توانبخشی و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی به این افراد، در تلاش است تا کیفیت زندگی آنان را ارتقا دهد.»

کاظم‌زاده همچنین اظهار کرد : «توزیع این سمعک‌ها تنها بخشی از خدمات توانبخشی بهزیستی است. ما تلاش می‌کنیم با تأمین تجهیزات مورد نیاز، آموزش زبان اشاره، و ارائه خدمات مشاوره‌ای و روانشناختی، زمینه مشارکت فعال‌تر ناشنوایان در جامعه را فراهم کنیم.»

رئیس اداره بهزیستی لامرد همچنین به اهمیت خدمات غربالگری شنوایی اشاره کرد و اظهار داشت: «اداره بهزیستی لامرد با همکاری مراکز بهداشت و مثبت زندگی، غربالگری شنوایی را در سطح شهرستان انجام می‌دهد تا افراد کم‌شنوا یا ناشنوا به‌موقع شناسایی و اقدامات درمانی یا توانبخشی لازم برای آنان صورت گیرد.»

کاظم‌زاده در خصوص حقوق ناشنوایان طبق قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تصریح کرد: «طبق این قانون، ناشنوایان حق دارند از خدمات توانبخشی، آموزشی و کمک‌تکنولوژیک بهره‌مند شوند تا بتوانند به‌طور مؤثر در جامعه مشارکت کنند. سازمان بهزیستی کشور به‌طور مستمر این خدمات را در اختیار ناشنوایان قرار می‌دهد.»

رئیس اداره بهزیستی لامرد با اشاره به سیاست‌های حمایتی سازمان بهزیستی کشور و گرامیداشت هفته ناشنوایان با شعار "تحقق حیات اجتماعی ناشنوایان با گسترش زبان اشاره" خاطرنشان کرد: «سازمان بهزیستی با ارائه خدمات تخصصی در حوزه‌های توانبخشی، آموزش، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی، همواره در کنار افراد دارای معلولیت شنوایی بوده و تلاش دارد با گسترش زبان اشاره و ارتقاء سطح آگاهی عمومی، مسیر زندگی مستقل و با کیفیت برای آنان هموار شود.»

