موزه دفاع مقدس فارس تجلی گاه دین، هنر و حماسه است

به گزارش ایلنا، مهدی پارسایی در مراسم رونمایی از تابلوهای نقاشی استاد حسن روح الامین در موزه دفاع مقدس شیراز اظهارکرد: تعداد قابل توجهی از موضوعات مرتبط با رشادت و ایثارگری مردم و رزمندگان استان فارس احصاء و مورد مطالعه قرار گرفت؛ نهایتاً چهار موضوع با اولویت بالاتر انتخاب و تصویرسازی شد.

وی با بیان این که یکی از این تصاویر به موضوع نقش و جایگاه شهید عبداله رودکی در دوران دفاع مقدس و به ویژه تاسیس و بالندگی نیروی دریایی سپاه پاسداران اشاره دارد، افزود: شهید رودکی به عنوان معاون فرمانده نیرو دریایی سپاه از عناصر بسیار موثر در مقابله با تهاجم هشت ساله دشمنان بود که بکارگیری قایق های تندرو در نیرو دریایی سپاه پاسداران از جمله ابتکارات وی محسوب می شود و نهایتا این فرمانده عالی قدر دفاع مقدس و محور مقاومت، به وسیله دشمنان ترور شد و به شهادت رسید.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که یکی دیگر از نقاشی های استاد روح الامین در ارتباط با عملکرد سرهنگ رفیع غفاری یکی از فرماندهان تیپ ۵۵ هوابرد شیراز است، ادامه داد: ایشان در دوران هشت سال دفاع مقدس موفق شد ۱۴۲ تانک و ۵۱ نفربر زرهی را منهدم کرده و ۵۰ تانک سالم را به غنیمت بگیرد. به دلیل ابراز رشادت های بسیار در دفاع مقدس، وی طی چهار سال هفت درجه تشویقی گرفت.

پارسایی موضوع سومین نقاشی استاد روح الامین را رشادت دیده بان شهید عبدالحسین انشایی برشمرد و گفت: این شهید گرانقدر در حالی که دشمن با قدرت پیشروی می کرد، گرای دشمن را به آتش توپخانه خودی می داد و در آخرین لحظات، گرای محل خودش را داد؛ فرمانده به او اعلام کرد این گرای خودتان است و شهید انشایی گفت بزنید. چند دقیقه بعد صدایی بی رمق از پشت بی سیم گفت: به مادرم و امام بگوئید شیاکوه از آتش لرزید اما انشایی نلرزید.

وی با بیان این که موضوع چهارمین نقاشی استاد روح الامین، فداکاری شهید عبدالحسین دیده ور است، اظهارکرد: این شهید عزیز قبل از عملیات به نیروها اعلام کرد حتی اگر برادرتان روی زمین افتاد رهایش کنید و عملیات را بگیرید و در حالی تنها برادران حاضر در عملیات، ایشان و برادرشان بودند. در همان ابتدای عملیات شهید دیده ور مورد اصابت گلوله دشمن قرار می گیرد و کلاه خود را روی صورتش می گذارد که نیروهایش او را نشناسند و معطل او نشوند.

معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از تصویرسازی تعدادی دیگر از موضوعات برجسته دفاع مقدس در این استان خبر داد و گفت: تکمیل و غنی سازی موزه دفاع مقدس استان فارس به عنوان تجلی گاه دین، هنر و حماسه، زمینه بهره مندی هرچه بیشتر مردم از گنجینه بی پایان دفاع مقدس را فراهم می کند.

