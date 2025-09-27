به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز شنبه، پنجم مهر در نشست تخصصی تأمین مالی صنایع با حضور مدیران و کارشناسان صندوق‌های تخصصی و نمایندگان واحدهای صنعتی و تولیدی استان فارس گفت: مشکل اصلی بسیاری از واحدهای صنعتی، دسترسی به منابع مالی و دریافت تسهیلات بانکی است. حرکت صنایع در مسیر شیوه‌های نوین تأمین مالی و بهره‌گیری از حمایت‌های مالی نوین می‌تواند بسیاری از این موانع را رفع کند.

وی افزود: هدف، فراهم کردن زمینه رشد، شکوفایی و توسعه فعالیت‌های واحدهای صنعتی و تثبیت استان فارس به عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید و ساخت تجهیزات صنایع نفت و گاز است.

برنهاد با اشاره به نقش صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) و صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت در تأمین مالی واحدهای صنعتی و دانش‌بنیان ادامه داد: در استان فارس ۳۷۴ واحد دانش‌بنیان فعال هستند که حدود ۱۰۰ واحد آن در شهرک‌های صنعتی مستقر شده‌اند و طی دو سال اخیر بیش از ۱۳۰ شرکت توسط فن‌بازار مجوز خود را دریافت کرده‌اند.

مرتضی دارایی، مدیر تأمین مالی و سرمایه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، نیز از رویکرد جدید این سازمان برای تخصصی‌سازی تأمین منابع مالی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌هایی با صندوق‌های تخصصی و بانک‌ها در دست انجام است تا سهم بیشتری از منابع برای تأمین مالی این صنایع اختصاص یابد.

محسن نادری‌منش، مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، سازوکار حمایتی صندوق را شامل تسهیلات مالی، مشاوره تخصصی و کمک به تجاری‌سازی فناوری‌های نوین معرفی کرد و گفت: حمایت‌های صندوق می‌تواند موتور محرکه‌ای برای توسعه پایدار، افزایش رقابت‌پذیری و ارتقای صنایع پیشرفته استان و کشور باشد.

معاون صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، به بسته تأمین مالی «بتا» اشاره کرد و اعلام کرد که از ابتدای سال جاری بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان قرارداد با شرکت‌ها و پروژه‌های صنعت نفت منعقد شده است.

مهدی حسن‌زاده افزود: این بسته علاوه بر تأمین مالی، زمینه رشد و توسعه صنایع نفتی و افزایش مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد را فراهم می‌کند.

در ادامه نشست، مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی استان فارس مشکلاتی مانند طولانی بودن فرآیند دریافت تسهیلات، کمبود منابع مالی و نیاز به وثایق سنگین را مطرح کردند و نمایندگان صندوق‌ها به ارائه راهکارها و پاسخ به پرسش‌های تولیدکنندگان پرداختند.

این نشست تخصصی بخشی از برنامه‌های توانمندسازی و حمایت از واحدهای صنعتی است و با هدف تقویت بنیه مالی، افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت‌پذیری صنایع استان برگزار شد.