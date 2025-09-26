وی با بیان اینکه طرح «یک کاسب، یک دانش‌آموز» زمینه‌ساز رفع محرومیت‌های آموزشی است، تصریح کرد: در قالب این طرح تا نیمه مهر امسال ۱۵۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند شیراز توزیع خواهد شد.

امیر جاهدی، جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در امور بسیج اقشار نیز در این مراسم، گفت: فرهنگ کار خیر در اصناف نهادینه شده و طرح «یک کاسب، یک دانش‌آموز» نمادی از این روحیه خداپسندانه است.

مهدی دوکوهکی، مسئول سازمان بسیج اصناف و بازاریان سپاه فجر فارس نیز با اشاره به استمرار اجرای این طرح در یازدهمین سال متوالی اظهار کرد: امسال علاوه بر بسته‌های نوشت‌افزار، کیف مدرسه نیز متناسب با مقاطع مختلف تحصیلی برای دانش‌آموزان دختر و پسر تهیه و توزیع خواهد شد.

در بخش دیگری از این آیین، مرتضی موصلی، مدیرکل کمیته امداد فارس، با تجلیل از نقش اصناف در فعالیت‌های خیرخواهانه گفت: اتحادیه‌های صنفی و اصناف می‌توانند در طرح‌های کمیته امداد از جمله اکرام ایتام و محسنین نیز مشارکت و به عنوان «پدر یا مادر معنوی» دانش‌آموزان یتیم و نیازمند ایفای نقش کنند.