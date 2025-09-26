وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را جلوه‌ای از اراده ملت ایران دانست و اظهار داشت: برنامه‌های متنوع فرهنگی و اجتماعی در این ایام تدارک دیده شده که پیاده‌روی خانوادگی یکی از مهم‌ترین آنها به شمار می‌رود.

پارسایی با اشاره به اهداف این برنامه گفت: افزایش معنویت، ترویج فرهنگ ایثار، ارتقای سلامت عمومی، فراهم کردن بستر تفریحات سالم برای نسل جوان صدرا و تأکید بر نهاد خانواده از محورهای برگزاری این پیاده‌روی خانوادگی بود.

در ادامه مراسم، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تقدیر از استقبال مردم اظهار کرد: حضور پرشور شهروندان در این صبح پاییزی نشانه‌ای از نشاط و همدلی است و ما اعتقاد داریم که توسعه پایدار شهر صدرا باید با مشارکت مستقیم مردم رقم بخورد.

همزمان با هفته دفاع مقدس مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام و همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهر صدرا برگزار شد. در این آیین که با حضور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، فرماندار شهرستان شیراز، نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی همراه بود، شهروندان مسیر گلزار شهدای گمنام تا بوستان ملاصدرا را پیمودند.

این برنامه با قرعه‌کشی جوایز خوش‌حسابی سال ۱۴۰۳ به پایان رسید و طی آن ۲۵ دستگاه دوچرخه به قید قرعه به شرکت‌کنندگان اهدا شد.