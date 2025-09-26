شهردار صدرا مطرح کرد؛
مشارکت شهروندان سرمایهای ارزشمند برای توسعه پایدار شهر است
شهردار صدرا با بیان اینکه مشارکت شهروندان سرمایهای ارزشمند برای آینده و توسعه شهر است، گفت: اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی همچون پیادهروی خانوادگی میتواند همبستگی اجتماعی و نشاط عمومی را در این شهر جوان تقویت کند.
به گزارش ایلنا، مجتبی پارسایی امروز جمعه، چهارم مهر در حاشیه مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام و پیادهروی خانوادگی در شهر صدرا با تاکید بر تلاش مدیریت شهری برای پیوند میان نشاط اجتماعی و آرمانهای انقلاب افزود: شهرداری صدرا در کنار اجرای پروژههای عمرانی، با برگزاری برنامههای فرهنگی و ورزشی در پی تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد فضایی شاد و پرنشاط در میان شهروندان است.
وی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دفاع مقدس را جلوهای از اراده ملت ایران دانست و اظهار داشت: برنامههای متنوع فرهنگی و اجتماعی در این ایام تدارک دیده شده که پیادهروی خانوادگی یکی از مهمترین آنها به شمار میرود.
پارسایی با اشاره به اهداف این برنامه گفت: افزایش معنویت، ترویج فرهنگ ایثار، ارتقای سلامت عمومی، فراهم کردن بستر تفریحات سالم برای نسل جوان صدرا و تأکید بر نهاد خانواده از محورهای برگزاری این پیادهروی خانوادگی بود.
در ادامه مراسم، مهدی کشاورزی، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا نیز با تقدیر از استقبال مردم اظهار کرد: حضور پرشور شهروندان در این صبح پاییزی نشانهای از نشاط و همدلی است و ما اعتقاد داریم که توسعه پایدار شهر صدرا باید با مشارکت مستقیم مردم رقم بخورد.
همزمان با هفته دفاع مقدس مراسم غبارروبی گلزار شهدای گمنام و همایش پیادهروی خانوادگی در شهر صدرا برگزار شد. در این آیین که با حضور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران، فرماندار شهرستان شیراز، نمایندگان شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مسئولان محلی همراه بود، شهروندان مسیر گلزار شهدای گمنام تا بوستان ملاصدرا را پیمودند.
این برنامه با قرعهکشی جوایز خوشحسابی سال ۱۴۰۳ به پایان رسید و طی آن ۲۵ دستگاه دوچرخه به قید قرعه به شرکتکنندگان اهدا شد.