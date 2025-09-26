به گزارش ایلنا، حجت‌الله رضایی در جلسه شورای ورزش با موضوع بررسی مشکلات تیم فوتبال برق شیراز، اظهار داشت: فوتبال یک ورزش جهانی است که جذابیت و تاثیرگذاری بسیاری دارد و این تأثیرگذاری از منظر قدرت نرم برای نظام‌های سیاسی بسیار مهم است.

وی، با اشاره به نقش سیاسی فوتبال در سطح بین‌الملل افزود: دیدیم که کشور قطر اقدام بزرگی انجام داد و میزبان جام جهانی شد و امروز وقتی این کشور که میزبان جام جهانی بوده از سوی رژیم صهیونیستی مورد هجوم واقع می شود، جهان تحت تاثیر آن کشور قرار می‌گیرد.

معاون سیاسی استانداری فارس، مشکلات برق شیراز را به بیماری تشبیه کرد و گفت: درمان این بیماری همانند درمان یک بیمار نیازمند تیم و کادر درمانی است و از عهده یک پزشک به تنهایی برنمی‌آید، لذا نباید جزیره‌ای عمل کنیم و وظیفه ماست که با تمام توان برای حل مشکلات تیم برق شیراز تلاش کنیم.

رضایی ادامه داد: در کشور ما استعدادهای فراوانی در فوتبال وجود داشته که به دلیل نبود مدیریت صحیح از دست رفته‌اند و امروز وقتی آمارهای مربوط به اعتیاد را بررسی می‌کنیم، نشان می‌دهد که در حوزه سلامت جامعه از بعد ورزش توجه کافی نشده است.

رضایی با اشاره به پیشینه باشگاه فوتبال برق شیراز گفت: این باشگاه یکی از قدیمی‌ترین و باسابقه‌ترین باشگاه‌های ایران است که در طول سال‌ها با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است.

وی اظهار کرد: بخشی از این مشکلات، مانند بدهی به بازیکنان و مسائل مالی و حقوقی با تلاش متولیان و دست‌اندرکاران حل‌وفصل شده اما همچنان مشکلاتی از جمله مسائل اداری و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، به یکی از اساسی‌ترین چالش‌های باشگاه تبدیل شده است.

معاون سیاسی استانداری فارس گفت: امروز باید برای باشگاه برق شیراز به یک راهکار مشخص برسیم، چرا که احیای این تیم مایه عزت استان و کشور است و بنابراین لازم است در چنین نشست‌هایی مسائلی مطرح و بررسی شود که نهایتا به حل مشکلات باشگاه منجر گردد.

رضایی افزود: برای این منظور همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و متولیان ضروری است تا بتوانیم حضور برق شیراز را در سطح لیگ برتر کشور شاهد باشیم.

انتهای پیام/