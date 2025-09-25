وی افزود: در آن مقطع، نیروهای مسلح با تزلزل مواجه بودند؛ سپاه پاسداران هنوز به جایگاه نهایی خود نرسیده بود و هزاران مستشار آمریکایی در ارتش حضور داشتند؛ حتی تجهیزات نظامی، آمریکایی و کدهای آنها در اختیار بیگانگان بود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) به حاکمیت جریان لیبرال (بنی‌صدر) در آن تاریخ نیز اشاره و بیان کرد: یک نیروی غرب‌گرا که آشکارا ضد جریان خط امام و حزب‌الله بود، در راس امور قرار داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری در ادامه به دیگر چالش‌های داخلی پرداخت و یادآور شد: درگیری‌های قومی از سوی گروه‌هایی مانند خلق عرب، حزب دموکرات، کومله، حزب خلق مسلمان، خلق ترکمن و خلق بلوچ که همگی در پی تجزیه‌طلبی بودند، کشور را تهدید می‌کرد.

وی تاکید کرد: درگیری‌های مرزی و تجزیه‌طلبانه از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و فتنه‌گری گروه‌های مختلف از جمله چریک‌های فدایی، مجاهدین خلق، گروه فرقان و حزب توده برای سهم‌خواهی از انقلاب، به اوج خود رسیده بود؛ هنوز تکلیف گروگان‌های آمریکایی نیز مشخص نشده بود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به حمایت‌های بین‌المللی از صدام، گفت: در آن زمان، هر دو ابرقدرت جهان (آمریکا و شوروی) و همچنین اتحادیه عرب به جز یک کشور، پشت سر رژیم بعث عراق بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه جنگ در چنین شرایط دشواری به ایران تحمیل شد، افزود: تاکنون بیش از هفت هزار کتاب درباره جنگ تحمیلی نوشته شده، اما برای تبیین درست دفاع مقدس، به ده‌ها هزار کتاب دیگر نیاز داریم.

وی یکی از برکات جنگ را معرفی عطر انقلاب اسلامی به جهانیان دانست و عنوان کرد: در این جنگ، ستم متجاوزان را ثابت کردیم و حیثیت ابرقدرت‌ها را در هم کوبیدیم.

تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با تکیه بر اصلی‌ترین دستاورد دفاع مقدس، گفت: ما در این جنگ پی بردیم که باید روی پای خودمان بایستیم و امروز با خودکفایی در زمینه‌ای مختلف، همه را پشیمان کرده‌ایم؛ اکنون همه تجهیزات، موشک، رزمنده و اقتدار ما ایرانی است.