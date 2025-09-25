خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تولیت آستان شاهچراغ(ع):

امروز به خودکفایی در تجهیزات دفاعی رسیده‌ایم

امروز به خودکفایی در تجهیزات دفاعی رسیده‌ایم
کد خبر : 1691447
لینک کوتاه کپی شد.

تولیت آستان مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با مرور شرایط دشوار ابتدای جنگ تحمیلی، تاکید کرد: هشت سال دفاع مقدس به ملت ایران آموخت که باید بر پای خود بایستد؛ امروز که به خودکفایی در زمینه‌های مختلف به ویژه تجهیزات دفاعی رسیده‌ایم، دشمنان را پشیمان کرده‌ایم.

  به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری امروز  پنجشنبه در نشست جهاد تبیین با موضوع مروری بر رهاوردهای دفاع مقدس، بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس به ما ثابت کرد که باید روی پای خودمان بایستیم و امروز با دستاوردهایمان، همه مخالفان را پشیمان کرده‌ایم. اکنون تجهیزات نظامی، موشک‌ها، رزمندگان و اقتدارمان کاملاً ایرانی است.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور در آغاز جنگ، اظهار کرد: هنگامی که جنگ به ایران تحمیل شد، هنوز ۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود و ساختارهای لازم تکمیل نشده بود؛ از سوی دیگر، بسیاری از ساختارهای رژیم گذشته همچنان پابرجا بود.

وی افزود: در آن مقطع، نیروهای مسلح با تزلزل مواجه بودند؛ سپاه پاسداران هنوز به جایگاه نهایی خود نرسیده بود و هزاران مستشار آمریکایی در ارتش حضور داشتند؛ حتی تجهیزات نظامی، آمریکایی و کدهای آنها در اختیار بیگانگان بود.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ(ع) به حاکمیت جریان لیبرال (بنی‌صدر) در آن تاریخ نیز اشاره و بیان کرد: یک نیروی غرب‌گرا که آشکارا ضد جریان خط امام و حزب‌الله بود، در راس امور قرار داشت.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری در ادامه به دیگر چالش‌های داخلی پرداخت و یادآور شد: درگیری‌های قومی از سوی گروه‌هایی مانند خلق عرب، حزب دموکرات، کومله، حزب خلق مسلمان، خلق ترکمن و خلق بلوچ که همگی در پی تجزیه‌طلبی بودند، کشور را تهدید می‌کرد.

وی تاکید کرد: درگیری‌های مرزی و تجزیه‌طلبانه از ۲۳ بهمن ۱۳۵۷ آغاز شده و فتنه‌گری گروه‌های مختلف از جمله چریک‌های فدایی، مجاهدین خلق، گروه فرقان و حزب توده برای سهم‌خواهی از انقلاب، به اوج خود رسیده بود؛ هنوز تکلیف گروگان‌های آمریکایی نیز مشخص نشده بود.

این استاد دانشگاه تهران با اشاره به حمایت‌های بین‌المللی از صدام، گفت: در آن زمان، هر دو ابرقدرت جهان (آمریکا و شوروی) و همچنین اتحادیه عرب به جز یک کشور، پشت سر رژیم بعث عراق بودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین کلانتری با بیان اینکه جنگ در چنین شرایط دشواری به ایران تحمیل شد، افزود: تاکنون بیش از هفت هزار کتاب درباره جنگ تحمیلی نوشته شده، اما برای تبیین درست دفاع مقدس، به ده‌ها هزار کتاب دیگر نیاز داریم.

وی یکی از برکات جنگ را معرفی عطر انقلاب اسلامی به جهانیان دانست و عنوان کرد: در این جنگ، ستم متجاوزان را ثابت کردیم و حیثیت ابرقدرت‌ها را در هم کوبیدیم.

تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) با تکیه بر اصلی‌ترین دستاورد دفاع مقدس، گفت: ما در این جنگ پی بردیم که باید روی پای خودمان بایستیم و امروز با خودکفایی در زمینه‌ای مختلف، همه را پشیمان کرده‌ایم؛ اکنون همه تجهیزات، موشک، رزمنده و اقتدار ما ایرانی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی