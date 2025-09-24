خبرگزاری کار ایران
در هفته دفاع مقدس؛

بیش از ۲۱۰ برنامه در حوزه مقاومت بسیج ۱۲ صاحب‌الامر (عج) اجرا می شود

کد خبر : 1690960
فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۱۲ صاحب‌الامر (عج) اعلام کرد: در هفته دفاع مقدس سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۱۰ برنامه در سطح پایگاه‌ها، مساجد و بوستان‌های محدوده استحفاظی حوزه برگزار می‌شود.

​به گزارش ایلنا، سروان پاسدار احمد کشاورز  با اشاره به اهمیت ویژه این مناسبت افزود: هفته دفاع مقدس امسال از جایگاه خاصی برخوردار است، چرا که  امسال  شاهد جنگ ۱۲ روزه آمریکا و اسرائیل علیه خاک میهن بودیم. در این نبرد بار دیگر رشادت‌ها و ایثارگری‌های فرماندهان نظامی و مردم ایران جلوه‌گر شد و ملت ایران با وحدتی مقدس توانست اهداف دشمن را ناکام بگذارد. در این جنگ نیز سرداران بزرگی تقدیم انقلاب اسلامی شدند و اتحاد مردم ایران به‌عنوان عاملی کلیدی در شکست دشمن نقش‌آفرینی کرد.

کشاورز تأکید کرد: برنامه‌های هفته دفاع مقدس باید با کیفیت بالا و برای عموم مردم برگزار شود تا رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی هوافضا، تبیین و بازگو شود.

وی درباره جزئیات برنامه‌های شاخص این هفته توضیح داد: برگزاری یادواره شهدا در سطح حوزه و محلات کم‌برخوردار با حضور سخنرانان و راویان استانی، اجرای برنامه سینما در بوستان با پخش فیلم‌های دفاع مقدس برای عموم مردم، خدمات‌رسانی به نیابت از شهدای جنگ ۱۲ روزه از جمله مرمت منازل محرومان، برگزاری میز خدمت، توزیع بسته‌های لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان نیازمند و اعزام اردوی جهادی پزشکی. همچنین برگزاری جام فوتسال شهید سلامی بین پایگاه‌های مقاومت محدوده استحفاظی، دیدار با خانواده شهدا و جانبازان و دیگر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که در طول این هفته اجرا خواهد شد.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج ۱۲ صاحب‌الامر (عج) خاطرنشان کرد: تمامی این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جدید و بازآفرینی نقش‌آفرینی‌های مردم و نیروهای مسلح در دفاع از کشور طراحی و اجرا می‌شود.

انتهای پیام/
