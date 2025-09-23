مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد؛
آمادگی ناحیه صنعتی خفر برای واگذاری به سرمایهگذاران
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: ناحیه صنعتی خفر آماده واگذاری به سرمایهگذاران است و فعالان اقتصادی میتوانند از این فرصت برای راهاندازی واحدهای تولیدی و صنعتی استفاده کنند.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد امروز سهشنبه اول مهر در جریان بازدید از ناحیه صنعتی خفر و نشست مشترک با سرپرست فرمانداری و امام جمعه شهرستان خفر، بر لزوم حمایت از سرمایهگذاران، تکمیل زیرساختها و آمادهسازی این ناحیه برای توسعه تولید و اشتغال تأکید کرد.
وی افزود: این ناحیه بهطور کامل آمادگی جذب سرمایهگذاران را دارد و از همه فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع دعوت میکنیم برای بهرهمندی از زیرساختهای ایجادشده و فرصتهای توسعه تولید و اشتغال در این منطقه سرمایهگذاری کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با بیان اینکه توسعه نواحی صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای ارزش افزوده فعالیتهای کشاورزی دارد، گفت: شرکت شهرکهای صنعتی فارس با همکاری نماینده مردم، فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی، تلاش میکند زیرساختهای لازم برای استقرار واحدهای صنعتی در این ناحیه هرچه سریعتر تکمیل شود.
برنهاد تصریح کرد: ناحیه صنعتی خفر در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار ایجاد شده که فاز نخست آن با وسعت ۲۵ هکتار آماده واگذاری است که تاکنون ۱۰ پروژه در راستای توسعه و تکمیل زیرساختهای این ناحیه اجرا شده که شامل عملیات حفر چاه و اجرای خط انتقال آب، اجرای شبکه داخلی برق و روشنایی معابر و همچنین تکمیل شبکه داخلی آب بوده است.
وی در خصوص تأمین برق نیز گفت: با پیگیریهای انجامشده هماکنون به میزان ۲ مگاوات برق از خط عبوری برای ناحیه صنعتی تأمین و بخشی از شبکه داخلی نیز اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تأکید کرد: با راهاندازی این ناحیه صنعتی، بستر لازم برای توسعه صنعتی شهرستان خفر و تحقق شعار سال سرمایهگذاری برای تولید فراهم خواهد شد وحمایت از سرمایهگذاران و ایجاد شرایط مناسب برای فعالیت آنها، محور اصلی برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این منطقه است.
برنهاد تصریح کرد: شهرستان خفر با قرارگیری در مسیر محور ارتباطی شیراز- جهرم- لار- بندرعباس و ظرفیتهای بالای کشاورزی، بهویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی، موقعیت ممتازی برای توسعه صنعتی دارد و این ناحیه صنعتی میتواند بهعنوان مکمل بخش کشاورزی، زمینهساز توسعه متوازن، افزایش تنوع اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در افق توسعه شهرستان باشد.
وی در پایان با اشاره به نقش دستگاههای محلی اظهار کرد: انتظار میرود با حمایت فرماندار، امام جمعه و سایر مسئولان محلی، تخصیص اعتبارات عمرانی شتاب گیرد تا زیرساختهای این ناحیه هرچه سریعتر تکمیل شده و شرایط برای حضور گسترده سرمایهگذاران مهیا شود.