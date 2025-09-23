خبرگزاری کار ایران
فرمانده سپاه بقیه‌الله(عج) خبر داد؛

۱۲۳۵ برنامه هفته دفاع مقدس در مناطق مرکزی شیراز برگزار می شود

فرمانده سپاه بقیه‌الله(عج) شیراز با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس ۱۴۰۴ در این ناحیه گفت: در مجموع ۱۲۳۵ برنامه شامل ۱۱۵۸ برنامه در سطح پایگاه‌ها، ۵۴ برنامه در سطح حوزه‌ها و ۲۳ برنامه شاخص در سطح ناحیه برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، احمد جعفری امروز سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز، ضمن گرامیداشت چهل‌وپنجمین سالروز هفته دفاع مقدس، گفت: دفاع مقدس یک برهه برجسته و مهم تاریخ ایران اسلامی است که به تعبیر مقام معظم رهبری باید درست شناخته و به نسل‌های بعدی معرفی شود. اگر نسل جوان بداند ملت ایران چگونه با سربلندی از این حادثه بیرون آمد، درس‌های آن ادامه مسیر انقلاب را تضمین خواهد کرد.

وی با اشاره به تحلیل‌های رهبری از چهار زاویه دفاع مقدس، افزود: نخست اینکه باید دید از چه چیزی دفاع شد؛ دوم اینکه در برابر چه کسانی دفاع صورت گرفت؛ سوم اینکه چه کسانی مدافعان اصلی بودند؛ و چهارم اینکه آثار و دستاوردهای دفاع چه بود. این چهار زاویه هم در جنگ هشت ساله و هم در جنگ ۱۲ روزه قابل بررسی است.

فرمانده سپاه بقیه‌الله(عج) شیراز با بیان اینکه جنگ هشت ساله مبتنی بر اشغال سرزمینی و حضور زمینی بود اما جنگ ۱۲ روزه ماهیت ترکیبی، موشکی و هواپایه داشت، گفت: در هر دو جنگ دشمن با تصور ضعف جمهوری اسلامی دست به حمله زد اما دچار خطای محاسباتی شد. انسجام ملی، قدرت بازدارندگی و وحدت ملت ایران موجب شد جمهوری اسلامی با موفقیت از میدان بیرون بیاید.

وی افزود: در جنگ هشت ساله ملت ایران به این نتیجه رسید که باید به دنبال قدرت‌سازی برود. کمبودهای اولیه حتی در تأمین سیم‌خاردار و گونی‌های سنگر، تجربه‌ای شد تا جمهوری اسلامی به بازدارندگی عملی دست یابد. امروز ایران اسلامی به قدرت منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده که نتیجه آن را در جنگ ۱۲ روزه نیز مشاهده کردیم؛ جایی که دشمن وادار به پیشنهاد قطع درگیری شد.

جعفری با تأکید بر اینکه وحدت و همبستگی ملی مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی جمهوری اسلامی است، گفت: درس‌های دفاع مقدس باید موجب افزایش روزافزون توان بازدارندگی کشور شود. امروز همه ملت به خوبی لمس می‌کنند که انسجام ملی چه نقشی در عبور از بحران‌ها دارد.

وی از برگزاری نمایشگاه پایگاه‌های اسوه در حرم مطهر احمدبن موسی(ع)، همایش ارکان مساجد، شب‌های پرستاره در ارگ کریم‌خانی، رزمایش میراث، جشنواره خاطرات سردار، همایش فعالان فضای مجازی، همایش طلایه‌داران امنیت، مسابقه فرمانده قهرمان، تور سبز شهدا، همایش تجلیل از جانبازان، جهاد تبیین و همایش نبرد آخرالزمانی، همایش زنان تاریخ‌ساز و یادواره شهیده کرباسی، محفل انس با قرآن، افتتاح پروژه‌های اشتغال‌زایی و عام‌المنفعه، آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد، جشنواره کاج، جشن بازگشایی مدارس و همایش نقش اصناف در دفاع مقدس به‌عنوان برنامه‌های شاخص یاد کرد.

فرمانده سپاه بقیه‌الله(عج) شیراز هدف اصلی این برنامه‌ها را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تکریم مقام شهدا و مشارکت عمومی در پاسداشت ارزش‌های اسلامی دانست.

