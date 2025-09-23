خبرگزاری کار ایران
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی فارس مطرح کرد؛

اعتماد به توانمندی‌های داخلی در مقابله با تهدیدات خارجی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به بررسی وضعیت جهانی و تحولات سیاسی، نظامی و امنیتی در سطح بین‌الملل پرداخت و گفت : تفکر نئورالیسم معتقد است صلح باید از طریق جنگ برقرار شود، و دیگری تفکر آمریکا محور، که بر قدرت و سلطه آمریکا بر جهان تأکید دارد.

به گزارش ایلنا، محمد رضا قائدی در  نشست هم اندیشی استادان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس با موضوع بررسی تحولات اخیر منطقه و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه ، تصریح کرد: ترامپ به عنوان نماد این تفکر، نظام تعرفه‌ای و جنگ‌های اقتصادی و نظامی را برای بازگرداندن قدرت آمریکا به کار گرفته است، در حالی که موانع اصلی این سیاست‌ها شامل روسیه، چین، ایران و اتحادیه اروپا هستند.

قائدی به وضعیت منطقه‌ای و جهانی اشاره کرد و گفت: از جمله درگیری‌های روسیه و اوکراین، هژمونیک بودن اسرائیل در منطقه و تلاش‌های این کشور برای گسترش نفوذ خود، که با حمله به قطر و تهدیدهای احتمالی علیه کشورهای عربی و ترکیه همراه است؛ نمونه هایی از تفکر نوع دوم هستند.

 این دانشیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد شیراز همچنین به تغییرات در سیاست‌های کشورهای منطقه مانند عربستان، مصر و پاکستان، که در حال حاضر به سمت چین و روسیه گرایش یافته‌اند و تسلیحات چینی و روسی را جایگزین تسلیحات آمریکایی کرده‌اند، اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این تغییرات نشان‌دهنده ترک برداشتن نظم امنیتی قبلی است که اسرائیل سعی داشت آن را حفظ کند.

قائدی در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشت تفکرات مذهبی، راست‌های مذهبی و تندروهای افراطی در آمریکا اشاره کرد و گفت : آنها اعتقاد دارند باید جهان را تحت سیطره خود قرار دهند، و در این راستا میتوان به احتمال وقوع جنگ اتمی در منطقه و پیروزی‌های احتمالی گروه‌های مسیحی و یهودی در نبردهای آخرالزمانی اشاره کرد.

 دبیر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس تاکید کرد:  لابی‌های صهیونیستی در آمریکا و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور معتقدند آمریکا باید حمایت کامل از اسرائیل و منافع آن را در اولویت قرار دهد.

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با تبیین وضعیت کشورهای منطقه و شکست سیاست‌های آمریکا در بازگرداندن نفوذ خود، از جمله بی‌اعتنایی طالبان و ونزوئلا به آمریکا، و قدرت‌نمایی روسیه و چین در عرصه جهانی، هشدار داد که در چنین فضایی، کشور ما وارد جنگی نابرابر و ترکیبی شده است که هدف آن تغییر نظام، از بین بردن تسلیحات هسته‌ای و دفاع از منافع ملی است.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد به توانمندی‌های داخلی، جوانان و تسلیحات بومی تصریح کرد: در این جنگ، دشمنان از جدیدترین و مدرن‌ترین روش‌ها بهره بردند و بسیاری از مسائل و سیاست‌ها به دلیل حساسیت و امنیتی بودن، رسانه‌ای نشدند .

در ادامه رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی شیراز نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، از جمله شهدای دفاع مقدس، شهدای انقلاب، شهدای مدافع حرم و شهدای امنیت، گفت: براساس فرموده خداوند، قطعا  باطل از بین می‌رود و آنچه باقی می‌ماند، حق است،  باطل جولانی می دهد که ممکن است ادامه داشته باشد، اما میزان آن بستگی به تلاش و مقاومت جبهه حق دارد اما خداوند فرصت می‌دهد تا حق پیروز شود، و این فرصت در دنیا بستگی به تلاش انسان‌ها دارد و در آیات قرآن، بر اهمیت استقامت و تلاش در راه حق تأکید شده است.

ایمان خنشا در ادامه به جنایات رژیم‌های جنایتکار آمریکا و اسرائیل اشاره کرد و افزود: این جنایات مربوط به زمان حال نیست و در گذشته نیز مظلومیت کشور ما و شهدای آن ثابت شده است و مسلما این مقاومت و ایستادگی، اثرات قابل توجهی در جهان داشته است، به‌خصوص در جنگ ۱۲ روزه اخیر، که ایران توانست در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند و پاسخ مناسبی به دشمن بدهد.

همچنین در این نشست ، رئیس نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس به اهمیت و ارزش آموزش و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و اخلاق جنگ در جامعه و دانشگاه تأکید کرد و گفت: از فرصت‌ بحث‌های علمی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بهره مند شویم تا به موضوعات مهمی مانند اخلاق جنگ در سیره پیامبر و آثار آن در فرهنگ و تمدن اسلامی بپردازیم.

حجه الاسلام مهدی عابدی با اشاره به  اهمیت مطالعه و ترویج این اخلاقیات در زمان جنگ، افزود: این رفتارها می‌تواند راهنمایی برای نسل‌های آینده باشد.

 وی همچنین به تأثیر نامه‌ها و وصیت‌نامه‌های شهدا و رزمندگان در تقویت روحیه و الگوپذیری اشاره کرد و به مقایسه‌ این آموزه ها  با رفتارهای دشمنان و جنایات آن‌ها در جنگ‌های اخیر، مانند جنگ ۱۲ روزه و رفتار اسرائیل در غزه، پرداخت.

حجت الاسلام عابدی بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت از طریق آموزش‌های دانشگاهی و برگزاری هم‌اندیشی‌های تخصصی تأکید کردو گفت : باید این ارزش‌ها را در دانشجویان نهادینه کنیم و در کلاس‌های درس، با ارائه اسناد و نمونه‌های تاریخی، آنان را با اهمیت اخلاق در جنگ و فرهنگ شهادت آشنا سازیم چراکه هدف نهایی در این زمینه ، ترویج این فرهنگ در جامعه و حفظ ارزش‌های دفاع مقدس است.

در ادامه این نشست ، خسرو شمسایی عضو هیات علمی دانشگاه و جانباز دوران دفاع مقدس به بررسی وضعیت کنونی و تاریخچه روابط ایران با قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا، پرداخت و تحولات مهم در طول تاریخ معاصر ایران را تحلیل کرد.

وی با اشاره به جنگ هشت ساله تحمیلی و مقاومت مردم ایران در مقابل عراق، تأکید کرد که این جنگ، نماد ایستادگی و فداکاری ملت ایران بود و حدود ۲۰۰ هزار شهید در این راه تقدیم شده است.

همچنین، وی به نقش و تأثیرات انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در تثبیت تمامیت ارضی کشور اشاره کرد و افزود :این انقلاب و نظام، طی ۳۷ سال، امنیت و استقلال کشور را تضمین کرده است.

شمسایی در ادامه تصریح نمود: معتقدیم که پس از پایان جنگ هشت ساله، دشمن با تغییر تاکتیک‌های خویش و ابزارهای جنگی و با استفاده از عملیات‌های تروریستی و نفوذی، همچنان در پی تضعیف ایران است و نمونه‌ای از این اقدامات، عملیات منافقین است که در روزهای پایانی جنگ انجام شد و پس از آن، دشمن دوباره تلاش کرد تا با نفوذ در داخل کشور، امنیت ملی را تهدید کند.

