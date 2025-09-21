به گزارش ایلنا، ​در بازدید امروز کریم مجرب و جعفر قادری از شرکت کمپرسور سازی پادنا وضعیت تولید و مشکلات این واحدهای صنعتی را بررسی و برای حمایت از تولیدکنندگان برنامه‌ریزی شد. این بازدیدها بخشی از برنامه‌های مستمر اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان فارس جهت ارزیابی و حمایت از واحدهای تولیدی در سطح استان است.

مدیرکل صمت فارس در ادامه ضمن بازدید از سرو نیرو شیراز تولید کننده قطعات ترانسفورماتورهای اندازه گیری، قطعات رزینی صنعت برق اظهار داشت: هدف از بازدیدهای دوره‌ای از واحدهای تولیدی و صنعتی، بررسی وضعیت تولید، شناسایی مشکلات و تسهیل فرآیندهای تولید است تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه رشد و توسعه این واحدها فراهم شود.

کریم مجرب همچنین بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت‌های بهتر برای فعالیت آنان تاکید کرد.

جعفر قادری دراین بازدید با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری دانش فنی و فناوری‌های نوین در واحدهای صنعتی، بیان کرد: استفاده از تکنولوژی روز می‌تواند نقش مهمی در افزایش بهره‌وری، کیفیت محصولات و رقابت‌پذیری بازار داشته باشد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس افزود: بهره‌مندی از فناوری‌های پیشرفته، علاوه بر کاهش هزینه‌های تولید، زمینه‌ساز نوآوری و توسعه پایدار در صنعت خواهد بود و توجه ویژه به این موضوع برای رشد اقتصادی استان ضروری است.

انتهای پیام/