۳۱ شهریور ماه، آخرین مهلت ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰

به گزارش ایلنا، حمیدرضا منتظری در تشریح مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور با اجرای تبصره ماده ۱۰۰ تلاش کرده است با کاهش هزینه‌های مالی و زمانی مؤدیان، افزایش شفافیت، ساده‌سازی فرآیندها و تسهیل مالیات‌ ستانی، اعتماد میان مؤدیان و سازمان را تقویت کند. این رویکرد ضمن حمایت از فعالان اقتصادی و صاحبان مشاغل خرد، به ایجاد نظم و انضباط مالیاتی و ارتقای عدالت در نظام مالیاتی کشور کمک می‌کند.

وی افزود: تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ گامی مهم در حمایت از مؤدیان و تسهیل فرآیندهای مالیاتی محسوب می‌شود.

منتظری در خصوص شرایط مشمولین طرح تبصره ماده ۱۰۰ تصریح کرد: تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از ۲۱۶ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنان در درگاه خدمات الکترونیک سازمان به نشانی my.tax.gov.ir بارگذاری شده باشد، مشمول این طرح خواهند بود. این گروه از مؤدیان از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف هستند و مالیات آنها به صورت قطعی محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای مؤدیانی که درآمدشان بیش از نصاب تعیین ‌شده باشد، سازمان امور مالیاتی اظهارنامه پیش‌فرض تهیه و در درگاه خدمات الکترونیک بارگذاری کرده است و در صورت تأیید یا تکمیل این اظهارنامه توسط مؤدیان، اظهارنامه آنان کم‌ریسک تلقی شده و بدون نیاز به رسیدگی، مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان فارس بیان داشت: تکمیل فرم مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض دارای مزایای متعددی است که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به قطعی‌سازی مالیات بدون نیاز به رسیدگی، معافیت از ارائه اسناد و مدارک، امکان تقسیط بدهی بلند مدت و بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ اشاره کرد.

منتظری گفت: همچنین، جرائم قابل بخشودگی مربوط به سنوات قبل تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال به صورت کامل و مازاد آن مشمول ۹۰ درصد بخشودگی قرار خواهد گرفت، مشروط به اینکه مؤدی بدهی خود را پرداخت کرده یا بدهی معوقی نداشته باشد.

وی در ارتباط با مهلت ارائه اظهارنامه های مالیاتی یادآور شد: ۳۱ شهریورماه آخرین مهلت ارائه فرم تبصره ماده ۱۰۰ و اظهارنامه مالیاتی مشاغل و اشخاص حقوقی است. لذا مؤدیان باید اظهارنامه خود را در موعد مقرر تسلیم کنند تا مشمول جرایم قانونی نشوند.

مدیر کل امور مالیاتی فارس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی مهلت ارسال اظهارنامه و تکمیل فرم تبصره ماده ۱۰۰ حجم بالایی از اطلاعات به سازمان ارسال می شود و با توجه به مشکلات احتمالی از قبیل کندی سرعت اینترنت، از مؤدیان درخواست می شود فرآیند تکمیل و ارسال فرم تبصره ۱۰۰ و یا اظهارنامه مالیاتی خود را به روز و ساعات پایانی شهریورماه موکول نکنند و هر چه سریعتر در این خصوص اقدام نمایند.

