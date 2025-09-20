برگزاری ۱۰ هزار برنامه در فارس به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا، سردار سعید کوشکی جهرمی امروز شنبه ۲۹ شهریور در نشست خبری با خبرنگاران در شیراز گفت: بخش عمده این برنامه‌ها در محیط‌های عمومی و در منظر مردم برگزار خواهد شد و سپاه فجر با تمام نواحی خود در بیش از ٨هزار نقطه از جمله پایگاه‌های مقاومت و مدارس فعالیت می‌کند.

به گفته وی، افتتاح فاز نخست گالری آثار هنری موزه دفاع مقدس با بیش از ۴۵ اثر هنری، رونمایی از کتاب‌های تولیدی دفاع مقدس سال ۱۴۰۴، افتتاح فرهنگسرای دفاع مقدس در شیراز و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله برنامه‌های شاخص این هفته خواهد بود.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس یادآور شد: در شیراز نیز ۱۰ یادمان شهدا میزبان نشست‌های تخصصی شعر و داستان و خاطره‌گویی هستند و رویداد عکاسی در موزه دفاع مقدس برگزار می‌شود. همچنین عطرافشانی و غبارروبی گلزار شهدا، اختتامیه نهمین جشنواره فانوس و جشنواره فضای مجازی، سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس در نماز جمعه، سرکشی از ایثارگران و پیشکسوتان، برگزاری ویژه برنامه ۱۲ شب زنده تلویزیونی و اجرای نمایش میدانی نبرد چزابه در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یادآور مقاومت ملت ایران در برابر مستکبران است، گفت: مردم ایران با حمایت امام راحل این حماسه را آفریدند و بنیان مقاومت همچنان ادامه دارد.

کوشکی جهرمی جنگ را عمل جنایتکاران و نتیجه قلدری جهانی دانست و افزود: دفاع، امری مومنانه و مقدس است.

وی با اشاره به جنایات نتانیاهو که تاکنون بیش از ۶۵ هزار نفر را در غزه به شهادت رسانده و در جنگ ۱۲ روزه نیز به کشور ما حمله کرده است، تأکید کرد : این جنایات ادامه همان نگاه هیتلرگونه در قرن حاضر است.

کوشکی جهرمی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار داشت: مدیریت رهبر معظم انقلاب و حضور مردم و مسئولان در صحنه، اقتدار ملت ایران را به نمایش گذاشت. به گفته او دشمن در میدان سخت شکست خورد اما تلاش می‌کند در عرصه روایت‌ها خود را پیروز نشان دهد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس تأکید کرد: روحیه دلاوری رزمندگان، نقشه دشمن برای فروپاشی کشور را برهم زد و ثابت کرد ایران ملتی قوی، شجاع و صلح‌طلب است.

وی از جمع‌آوری اسناد مربوط به نقش فارس در جنگ ۱۲ روزه خبر داد و گفت: هفته بسیج امسال نمایشگاه تصویری از این نقش در شیراز برپا خواهد شد.

