٣٢٠ پکیج تحصیلی به دانش آموزان نیازمند بهزیستی لامرد اهدا شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از لامرد، معصومه کاظم زاده رئیس اداره بهزیستی لامرد در آیین اجرای نخستین مرحله از اهدای این بسته های تحصیلی به دانش آموزان جامعه‌ی هدف متبوعش گفت‌: ٣٢٠ بسته تحصیلی شامل لوازم تحریر، کیف، مداد رنگی، دفتر، خودکار، جامدادی با ارزش ٣۵٠ میلیون تومان و با همت نیک اندیشان و حامیان بهزیستی لامرد تهیه شد که امروز نخستین مرحله از توزیع آنها را آغاز کردیم.

وی افزود: خوشبختانه با همت والای شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب، شهرداری و شورای اسلامی شهر لامرد، خیرین محلی ،دفتر نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی و کمک خانواده‌ها و اعتماد به مجموعه بهزیستی شهرستان ، مشارکت فعالانه ای همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید صورت گرفت که همه‌ی دانش آموزان کم بضاعت و بی بضاعت بتوانند با شور و شوق و لبخند در کلاس درس حاضر شوند و با تداوم این پویش دیگر هیچ دانش آموز نیازمندی؛ بدون لوازم تحریر نباشد.

کاظم زاده در پاسخ به نحوه شناسایی دانش آموزان نیازمند اظهار کرد : امسال خرسندم مراکز مثبت زندگی بهزیستی در شناسایی دانش آموزان نیازمند به لوازم تحریر؛ پیش قدم شدند و از این مراکز خواسته شد که علاوه بر مشارکت خیرین و واحدهای صنعتی، باید مشارکت مالی داشته باشند و با این هم افزایی توانستیم ٣٢٠ پکیج مجهز و کامل تحصیلی را در گام نخست تهیه و اهدا کنیم.

وی از خیرین و نیک اندیشان خواست تا برای جبران هزینه‌ های تحصیلی دانش آموزان نیازمند، بهزیستی لامرد را بیش از پیش همراهی کنند و افزود:خیرین علاقه مند به اهدای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به مددجویان بهزیستی می‌توانند به واحد مشارکتهای مردمی اداره بهزیستی مراجعه کنند.

کاظم زاده در جریان بازدید مسئولان از توزیع بسته‌های لوازم تحریر، با تاکید بر حمایت از بهزیستی برای تداوم پویش تقویت معیشت مددجویان تحت هدف بیان کرد : لازم است تا با آگاه‌سازی و فرهنگسازی‌؛ تاکید لازم از سوی مسئولان و معتمدین در جامعه صورت گیرد که توزیع بسته های لوازم تحریر در ابتدای مهرماه به نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی واگذار شود چرا که امروز با نظارت دقیق در شناسایی نیازمندان و پیاده سازی توزیع آبرومندانه و عادلانه لوازم تحریر ، موجبات اعتماد مردم و خیرین، تقویت می‌شود.

همچنین علی علیزاده فرماندار لامرد در جریان بازدید از روند توزیع بسته‌های تحصیلی گفت: توانمندسازی جامعه‌ی هدف بهزیستی از اولویت های دولت و سازمان بهزیستی است که خوشبختانه با حضور مدیریت جدید بهزیستی شاهد اقدامات موثری در این حوزه می باشیم و امیدواریم این فعالیت‌ها با حمایت خیرین و تلاش بهزیستی شهرستان تداوم یابد.

فرماندار لامرد در ادامه از فعال سازی کمیته مناسب سازی و دیگر شوراهای تابعه بهزیستی و پیگیری مدیریت این اداره در جذب اعتبارات تشکر کرد.

شایان ذکر است فرماندار، مدیرانی از ناحیه مقاومت بسیج سپاه و مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب و نیک اندیشان نیز از روند توزیع این بسته‌های تحصیلی بازدید کردند و در جریان تحقق برنامه‌ های پویش «همه حاضر» قرار گرفتند.

انتهای پیام/