در دانشگاه شیراز؛
سلسله رویداد چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه برگزار می شود
سلسلهرویداد چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه با عنوان «مدار کوتاه» در دانشگاه شیراز برگزار میشود.
بهگزارش ایلنا، در راستای تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه-صنعت، سلسلهرویداد «چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه»، بههمت مدیریت سرمایهگذاری و بازاریابی دانشگاه با همکاری فنبازار منطقهای فارس برگزار میشود.
مدیر سرمایهگذاری و بازاریابی دانشگاه در نخستین جلسه از سلسلهرویدادهای مدار کوتاه، ضمن اعلام این خبر گفت: دفتر سرمایهگذاری و بازاریابی معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز در نظر دارد سلسله رویدادهای منظمی با عنوان «چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه شیراز: مدار کوتاه» را در چهارشنبههای آخر هرماه برگزار کند.
محمود ناصری، هدف از برگزاری این رویداد را انتقال تجربه، ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشگاه و صنایع و بررسی راهکارهای عملی در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان عنوان کرد و گفت: سلسلهرویداد چهارشنبههای جامعه، صنعت و دانشگاه، فرصتی ارزشمند برای گسترش همکاریهای مشترک میان دانشگاه و صنعت خواهد بود.
ناصری از دانشگاهیان، صاحبان صنایع و فعالان زیستبوم نوآوری و استارتاپها دعوت کرد تا با شرکت در این رویداد، در فضایی رودررو به تبادلنظر و طرح مسائل و راهحلهای فناورانه بپردازند و و در شکلگیری این حرکت نوآورانه سهیم باشند.
گفتنی است، در نخستین رویداد مدار کوتاه که روز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، در سالن قطب دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز ترتیب یافت؛ نمایندگان گروه صنعتی آبان (مهندس کاوه خیری و مهندس علی دبیر)، شرکت نوبان برق پارس: نیروساحل (مهندس ماشاءالله شریفیان)، شرکت دانشبنیان ۲۱ بیضا (دکتر امیر عبودی) و مدیرعامل شهرک صنعتی بزرگ شیراز (مهندس جواد باصری) حضور یافته و به بیان چالشها، دغدغهها و نیازهای فوری صنعت مربوطه پرداختند. دانشجویان، پژوهشگران و فعالان زیستبوم نیز با طرح پرسش و دغدغهها و پیشنهادات خود در این رویداد مشارکت کردند.
یادآوری میشود، این رویداد از این پس، هرماه در آخرین چهارشنبه، برگزار خواهد شد. علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره 09170530531 تماس بگیرند.