چهارمین نمایشگاه دست‌سازه‌های نوجوانان هنرمند شیرازی برپا شد

چهارمین نمایشگاه دست‌سازه‌های نوجوانان هنرمند شیرازی برپا شد
کد خبر : 1687413
در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید، چهارمین نمایشگاه دست‌سازه‌های نوجوانان هنرمند شیرازی به همت گروه جهادی نادیان و با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس برپا شد.

به گزارش ایلنا، مسئول گروه جهادی نادیان در آستانه فرارسیدن سال تحصیلی جدید و در حاشیه برپایی چهارمین نمایشگاه دست‌سازه‌های نوجوانان هنرمند شیرازی اظهار داشت: این نمایشگاه حاصل تلاش و کوشش ۱۵ نوجوان دختر از اعضای مرکز شماره ۲ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شیراز است که پس از کسب آموزش و مهارت لازم توسط مربیان گروه جهادی «نادیان» برای روشن کردن مسیر زندگی خود در تلاش هستند.

نجمه اشرفی افزود: در این نمایشگاه که چهارمین نمایشگاه آثار این دختران هنرمند از زمان شروع آموزش است، در قالب هشت میز، دست‌سازه‌ها در رشته‌های سنگ مصنوعی، شمع و گلسازی با روبان در معرض تماشا و فروش قرار گرفته است.

وی با اشاره به بازدید و استقبال مردم، برخی هنرمندان شیرازی و مسئولان از این نمایشگاه، خاطرنشان کرد: در جریان برگزاری نمایشگاه مربیان رشته آئینه‌کاری نیز برای آموزش رایگان و تامین مواد اولیه ساخت به این هنرمندان که برخی چرخ زندگی خانواده را نیز می‌گردانند، اعلام آمادگی کرده‌اند.

اشرفی با اشاره به اینکه این هنرمندان با تشکیل میز فلسطین در نمایشگاه حمایت خود را از کودکان فلسطین و غزه اعلام داشته‌اند، گفت: هنرمندان در این میز، با ارائه دست‌سازه‌ها در قالب کبوترهای فلسطینی و فروش کتاب بخشی از درآمد خود را به حمایت از کودکان فلسطین و غزه اختصاص داده‌اند.

وی همچنین یادآور شد: علاقمندانی که تمایل دارند از این هنرمندان نوجوان حمایت کنند می‌توانند از طریق شماره تماس ۰۹۳۷۴۱۶۶۶۰۱ اقدام و یا به صفحه گروه جهادی «نادیان» در اینستاگرام به نشانی @jahadi_nadiyan مراجعه کنند.

لازم به ذکر است؛ گروه جهادی «نادیان» به منظور کاهش آسیب‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم با ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، ورزشی، مشاوره‌ای و برگزاری اردوهای جهادی در مناطق محروم شیراز و توزیع بسته‌های معیشتی، پوشاک، کفش و لوازم‌التحریر بین کودکان و نوجوانان در معرض آسیب و خانواده‌های نیازمند فعالیت دارد.

