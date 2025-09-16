خبرگزاری کار ایران
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس:

نمایشگاه اکسپو فارس آماده الگوسازی برای توسعه اقتصادی کشور است

کد خبر : 1686692
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس و رئیس کمیته سیاست گذاری نمایشگاه اکسپو فارس با تأکید بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها در مسیر جذب سرمایه‌گذاری، گفت: شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها باید در زمینه تبلیغات و معرفی ظرفیت‌های استان نقش‌آفرینی جدی‌تری داشته باشند.

به گزارش ایلنا، سهراب شرفی در نشست کمیته‌ رصد و پایش نمایشگاه اکسپو که با حضور روسای کمیته‌های تخصصی این نمایشگاه برگزار شد، افزود: سال‌ها اقتصاد کشور گرفتار شعارزدگی، آمارزدگی و سیاست‌زدگی بوده است اما امروز خوشبختانه شاهد گام برداشتن به سوی اقدامات عملی و اجرایی هستیم.

 وی اظهار داشت: کمیته‌های مختلف بخش خصوصی در استان یکی پس از دیگری اعلام آمادگی کرده‌اند و این نوید یک تحول مثبت را می‌دهد، با این حال هنوز از سوی برخی فرمانداران و شهرداری‌ها گزارشی درخصوص تخصیص بیلبوردها و امکانات تبلیغاتی برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریافت نکرده‌ایم.

شرفی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد که ورود به حوزه مسکن و ساخت‌وساز، نقطه آغاز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و هرگونه کوتاهی در این حوزه می‌تواند بر تصویر کلی استان تأثیر منفی بگذارد. 

وی خواستار آن شد که شهرداری‌ها با اختصاص اتوبوس‌ها و فضاهای تبلیغاتی شهری، در این مسیر همراهی کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه بخش خصوصی آماده همکاری همه جانبه در این عرصه است، گفت: امروز شاهد تغییر فضای اقتصادی و افزایش اشتیاق فعالان بخش خصوصی هستیم؛ به طوری که نشست‌های متعدد در موضوعات مختلف حوزه تجارت بین الملل و حضور با کیفیت فعالان این عرصه در این نمایشگاه با حضور فعالان اقتصادی و مدیران برگزار شده است.

شرفی اضافه کرد: نمایش توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان فارس می‌تواند علاوه بر ارتقای جایگاه استان، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیز باشد. این حرکت الگویی برای دیگر استان‌ها خواهد شد و ثمره آن در معیشت مردم نمایان می‌شود.

 وی در پایان تأکید کرد: لازم است شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها به طور جدی وارد میدان شوند تا این حرکت ملی به نتیجه مطلوب برسد، چرا که آبروی استان و حیثیت دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی به یکدیگر پیوند خورده است.

