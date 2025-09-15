رییس کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی «اکسپو فارس» :
صدای «اکسپو فارس» باید فراتر از استان و کشور شنیده شود
مشاور استاندار فارس و رییس کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی «اکسپو فارس» با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانیِ درست و تبلیغات تخصصی، گفت: موفقیت رویداد «اکسپو فارس» وابسته به حضور فعال و هماهنگ تمامی دستگاهها و نهادهای مرتبط و فعالیتِ مؤثر و جدّی آنها در حوزه تبلیغات است.
به گزارش ایلنا، سید سبحان تقوی در نشست کمیته رصد و پایش «اکسپو فارس» که با حضور رؤسای کمیتههای تخصصی این نمایشگاه در ساختمان استانداری فارس برگزار شد، افزود : استان فارس در ماههای اخیر شاهد اتفاقات مهم و بزرگی بوده است.
اخیراً با برگزاری کنسرت باشکوهِ ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تختجمشید و حضور قابل توجه هیئتهای دیپلماتیک در شیراز، اتفاق بزرگی در حوزه دیپلماسی و پیوندِ آن با فرهنگ، هنر و گردشگری رقم خورد؛ اکنون کنارِ هم جمع شدهایم تا برای تدارک برگزاریِ قدرتمند «اکسپو فارس» بکوشیم و اینبار پیوندِ دیپلماسی با اقتصاد، تجارت، صنعت و بازرگانی را در فارس محقق کنیم.
تقوی تصریح کرد: هرچند هنوز گامهای زیادی در پیش داریم، اما تا همینجا نیز حضور جدّیِ مدیران ارشد استان در مقدمهسازی «اکسپو فارس» و همدلیِ کامل آنان با نمایندگان بخش خصوصی نشان میدهد که روند همکاریهای مؤثر و تعاملات سازنده، مثبت و رو به جلو میباشد و خروجی نهایی «اکسپو فارس» قطعاً شایسته و درخورِ استان فارس خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم جدّیت در حوزه اطلاعرسانی و تبلیغات افزود : هرچقدر تصمیمات خوب بگیریم و در اجرا موفق باشیم، اگر از اطلاعرسانی درست غفلت کنیم و نمود مناسبی از تلاشها به بیرون منعکس نشود، اثرگذاری لازم رخ نخواهد داد.
تقوی ادامه داد: برای تاثیرگذاریِ کمیته تبلیغات و اطلاعرسانی و شنیده شدنِ صدای فارس در سطح ملی و منطقهای در «اکسپو فارس» نیازمند تعامل، دلسوزی و همکاری همه دستگاهها، کمیتهها و رسانههای استان هستیم.
مشاور استاندار فارس خاطرنشان کرد: دستورالعملها و تشویقنامههایی برای تقویت اطلاعرسانی «اکسپو فارس» تدوین شده و در اختیار نهادها و دستگاههای مختلف قرار خواهد گرفت تا حداکثر پوشش تبلیغاتی و اطلاعرسانی برای این رویداد فراهم شود. ما از صاحبان واحدهای صنعتی و تجاری میخواهیم که برای معرفی محصولات و ظرفیتهای اقتصادی خود، به زبانهای انگلیسی و عربی محتوای تبلیغاتیِ اثرگذار تولید کنند و از فرصت برگزاری «اکسپو فارس» برای معرفی خود بیشترین بهره را ببرند.
وی در پایان افزود: بهزودی نشست مطبوعاتیِ ویژه این نمایشگاه با رویکردی تازه و در قالبی متفاوت، با حضور مسئولان استانی و نمایندگان بخش خصوصی و با مشارکت مؤثر فعالان رسانهای استان برگزار خواهد شد. در کنار هم تلاش میکنیم که صدای «اکسپو فارس» نه تنها در استان فارس، بلکه در تهران و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز به گوش برسد.