مدیرکل کانون پرورشی فارس خبر داد؛

آغاز پنجمین پویش ملی «گلستان‌خوانی» با محوریت حکایات اخلاقی سعدی

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس از آغاز پنجمین پویش ملی گلستان‌خوانی با عنوان «مرغ تسبیح‌گوی و ما خاموش» از ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۴ در سراسر استان فارس خبر داد.

به گزارش ایلنا،  علی خواجه‌نژادیان  با بیان این‌که این پویش فرهنگی با محوریت ستایش پروردگار، بازخوانی متون کلاسیک فارسی و تقویت تربیت اخلاقی نسل نوجوان برگزار می‌شود، اظهار کرد: پویش ملی گلستان‌خوانی فرصتی‌ است؛ برای آن‌که نوجوانان با زبان فاخر سعدی، مفاهیم اخلاقی عمیق و زیبایی‌های ادب کلاسیک ایرانی آشنا شوند. این برنامه نه‌تنها یک فعالیت ادبی، بلکه حرکتی فرهنگی در راستای احیای هویت ملی و زبانی کودکان و نوجوانان است.

خواجه‌نژادیان  گفت: در این دوره، حکایاتی از باب دوم گلستان سعدی، با موضوع اخلاق در سلوک انتخاب شده‌اند؛ از جمله حکایت ۲۵ با مطلع «یاد دارم که شبی در کاروانی»، حکایت ۷ با آغاز «یاد دارم که در ایام طفلی متعبد بودمی»، و حکایت ۶ با عنوان «زاهدی مهمان پادشاهی بود».

وی ادامه داد: این حکایات به‌سبب محتوای غنی تربیتی و معنوی، نقش بسزایی در پرورش ذهن و شخصیت نوجوانان ایفا می‌کنند.

خواجه نژادیان افزود: هدف اصلی این پویش، آشنایی عمیق‌تر نسل نو با ادبیات فاخر فارسی، تمرین درست‌خوانی متون کلاسیک، تقویت مهارت‌های بیانی، و در نهایت، پرورش روحیه‌ی تأمل و اخلاق‌گرایی است.

مدیرکل کانون پرورش فکری فارس با اشاره به شرایط شرکت در این پویش اظهار داشت:تمامی شرکت‌کنندگان باید حکایات خود را صرفاً از نسخه تصحیح‌شده دکتر غلامحسین یوسفی انتخاب و خوانش کنند. همچنین در ابتدای هر فایل ارسالی، لازم است پس از ذکر حمد و سپاس الهی، اطلاعات کامل شامل نام و نام خانوادگی، سن و محل سکونت خود را اعلام کنند؛ این موارد جهت حفظ اصالت آثار و تسهیل فرایند داوری ضروری است.

خواجه‌نژادیان درباره نحوه ارسال آثار افزود:هر شرکت‌کننده مجاز به ارسال حداکثر دو اثر است؛ آثار باید تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴، از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله به شماره ۰۹۹۶۰۶۲۵۹۶۸ ارسال شوند. نتایج نهایی نیز تا پایان آذرماه، از طریق سایت رسمی کانون و کانال ایتا اعلام خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس در پایان، با دعوت از نوجوانان، خانواده‌ها، مربیان و فعالان فرهنگی برای مشارکت در این پویش ملی گفت: امیدواریم با همراهی خانواده‌ها، مشارکت جدی مربیان و ذوق و تلاش نوجوانان مستعد، این دوره از پویش گلستان‌خوانی به بستری برای تقویت پیوند میان نسل امروز و میراث اندیشه‌ورز سعدی تبدیل شود؛ و از این رهگذر، فرهنگ مطالعه، مهارت خواندن و توجه به ارزش‌های اخلاقی در میان نسل نو بیش از پیش تقویت شود.

