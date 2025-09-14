به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان و نقش ویژه اتحادیه های تعاونی روستایی در این زمینه اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی دارد با همکاری سازمان تعاون روستایی فارس، زمینه استقرار مجموعه‌ها و شرکت‌های تعاونی فعال در این حوزه را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فراهم سازد تا ضمن جلوگیری از پراکندگی واحدهای صنعتی، امکان شکل‌گیری زنجیره تولید و ارزش در محیطی منسجم و سازمان‌یافته ایجاد شود.

عباس برنهاد افزود: امکانات و زیرساخت‌های لازم در بسیاری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فراهم است و این ظرفیت می‌تواند به عنوان بستر مناسبی برای توسعه فعالیت تعاونی‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس خاطرنشان کرد: تمرکز فعالیت‌های تعاونی‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، زمینه ارتقای سطح تعاملات میان واحدهای صنعتی، توسعه خوشه‌های صنعتی و شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده را فراهم خواهد کرد.

برنهاد با اشاره به ضرورت حمایت از تعاونی‌های روستایی استان در مسیر صنعتی شدن و ورود به عرصه صنایع تبدیلی، تصریح کرد: پیشنهاد ما استقرار این تعاونی‌ها در برخی شهرک‌های صنعتی نزدیک به مرکز استان است تا با بهره‌مندی از امکانات و زیرساخت‌های موجود، شاهد رشد و شکوفایی فعالیت‌های تولیدی باشیم.

در این نشست همچنین بر تداوم همکاری‌های مشترک میان شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان تعاون روستایی تأکید شد و دو طرف بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود برای تقویت نقش تعاونی‌ها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی توافق کردند.

