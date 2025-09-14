خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مطرح کرد؛

ضرورت حمایت از تعاونی‌های روستایی فارس در مسیر صنایع تبدیلی

نشست مشترک مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با مدیرکل تعاون روستایی استان با محوریت بررسی راهکارهای همکاری به منظور استقرار تعاونی‌های تولیدی در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی در شهرک‌های صنعتی برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس در این نشست با تأکید بر اهمیت توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان و نقش ویژه اتحادیه های تعاونی روستایی در این زمینه اظهار داشت: شرکت شهرک‌های صنعتی آمادگی دارد با همکاری سازمان تعاون روستایی فارس، زمینه استقرار مجموعه‌ها و شرکت‌های تعاونی فعال در این حوزه را در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فراهم سازد تا ضمن جلوگیری از پراکندگی واحدهای صنعتی، امکان شکل‌گیری زنجیره تولید و ارزش در محیطی منسجم و سازمان‌یافته ایجاد شود.

عباس برنهاد افزود: امکانات و زیرساخت‌های لازم در بسیاری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فراهم است و این ظرفیت می‌تواند به عنوان بستر مناسبی برای توسعه فعالیت تعاونی‌های تولیدی به‌ویژه در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس خاطرنشان کرد: تمرکز فعالیت‌های تعاونی‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی علاوه بر کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، زمینه ارتقای سطح تعاملات میان واحدهای صنعتی، توسعه خوشه‌های صنعتی و شکل‌گیری زنجیره ارزش افزوده را فراهم خواهد کرد.

برنهاد با اشاره به ضرورت حمایت از تعاونی‌های روستایی استان در مسیر صنعتی شدن و ورود به عرصه صنایع تبدیلی، تصریح کرد: پیشنهاد ما استقرار این تعاونی‌ها در برخی شهرک‌های صنعتی نزدیک به مرکز استان است تا با بهره‌مندی از امکانات و زیرساخت‌های موجود، شاهد رشد و شکوفایی فعالیت‌های تولیدی باشیم.

در این نشست همچنین بر تداوم همکاری‌های مشترک میان شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان تعاون روستایی تأکید شد و دو طرف بر استفاده از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی موجود برای تقویت نقش تعاونی‌ها در توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی توافق کردند.

