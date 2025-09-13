توزیع ۴۶ هزار بسته تحصیلی همزمان با آغاز سال تحصیلی در فارس

به گزارش ایلنا، مرتضی موصلی امروز ٢٢ شهریور در همایش واقفان استان فارس گفت: امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۴۶ هزار بسته تحصیلی با همکاری اداره‌کل اوقاف و امور خیریه فارس و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع شده است.

وی با اشاره به ارزش ریالی این بسته‌ها افزود: میانگین هر بسته تحصیلی بیش از یک میلیون تومان برآورد می‌شود و شامل نوشت‌افزار و لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم است. بخشی از هزینه‌ها از محل موقوفات منطبق و بخشی دیگر توسط کمیته امداد تامین شده تا در ابتدای سال تحصیلی در اختیار خانواده‌های تحت پوشش قرار گیرد.

وی ادامه داد: موقوفات منطبق به‌گونه‌ای هستند که در وقف‌نامه آن‌ها تصریح شده کمک‌ها باید همزمان با بازگشایی مدارس و در قالب تهیه لوازم تحصیلی هزینه شود و ما نیز موظفیم مطابق با نیت واقفان عمل کنیم. به همین دلیل این طرح فقط در مهرماه اجرا می‌شود، اما سایر موقوفات در طول سال در بخش‌های مختلف همچون پوشاک و سایر نیازهای ضروری فعال هستند.

مدیرکل کمیته امداد فارس با تاکید بر اینکه توزیع بسته‌های مهر تحصیلی به‌طور کامل با محوریت کمیته امداد و تحت نظارت اداره‌کل اوقاف انجام می‌شود، افزود: اجرای دقیق وقف‌نامه‌ها و رعایت نیت واقفان برای ما یک اصل اساسی است و خوشبختانه این همکاری مشترک، زمینه‌ساز رفع بخشی از نیازهای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی شده است.

موصلی همچنین از تغییر رویکرد سازمان اوقاف در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: به‌تبع سیاست‌های ابلاغی ریاست سازمان اوقاف و نماینده ولی‌فقیه، این سازمان در حوزه دانش‌بنیان نیز ورود کرده و سرمایه‌گذاری‌های مؤثری را آغاز کرده است.

وی با اشاره به کارخانه دانش سلامت کوثر در شیراز، اظهار داشت: این واحد تولیدی یکی از نمونه‌های موفق فعالیت دانش‌بنیان است که در زمینه تولید تجهیزات پزشکی، از جمله ایمپلنت‌ها و ملزومات مورد نیاز اتاق عمل فعالیت دارد و امروز بخش مهمی از نیاز کشور را تامین می‌کند. این اقدام علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، فرصت‌های شغلی قابل توجهی نیز در استان ایجاد کرده است.

مدیرکل کمیته امداد فارس در بخش دیگری از سخنانش افزود: اوقاف برنامه‌هایی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌های خورشیدی دارد. ایجاد مزارع خورشیدی و تولید پنل‌های خورشیدی از جمله طرح‌هایی است که با هدف کمک به رفع ناترازی برق و حمایت از برنامه‌های دولت در دستور کار قرار گرفته است.

موصلی در پایان تاکید کرد: وقف ظرفیت عظیمی در خدمت‌رسانی به جامعه است و اگر این ظرفیت با برنامه‌ریزی صحیح هدایت شود، می‌تواند علاوه بر رفع نیازهای فوری همچون کمک به تحصیل دانش‌آموزان، در توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور نقش‌آفرین باشد.

انتهای پیام/